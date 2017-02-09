Home Attualità Il commissario Montalbano anticipazioni trama nuovi episodi 27 febbraio e il 6 marzo 2017, dove poterlo vedere in streaming?

Il commissario Montalbano anticipazioni trama nuovi episodi 27 febbraio e il 6 marzo 2017, dove poterlo vedere in streaming?

di Redazione 09/02/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Dopo Sanremo 2017 arriveranno i nuovi episodi de Il commissario Montalbano. La fiction, nata dai romandi di Andrea Camilleri, arriverà su Rai 1 il 27 febbraio e il 6 marzo 2017. Ma qual dov'è possibile vedere in streaming i nuovi episodi? Ecco alcune anticipazioni riguardanti la trama delle avventure in cui troveremo impegnato Montalbano. Il commissario Montalbano 2017 trama: Luca Zingaretti ancora una volta nei panno di Salvo Montalbano Per i fan di Salvo Montalbano l'attesta sta per terminare. Il commissario più amato della televisione italiana, nato da un'idea di Andrea Camilleri, tornerà il 27 febbraio e il 6 marzo 2017 con due nuovi episodi girati interamente in Sicilia. I due episodi in questione si intonalo il Covo delle vipere e Come voleva la prassi. Secondo quanto annunciato dallo stesso Luca Zingaretti anche questa volta il commissario Montalbano si svolgerà delle indagini difficilissime, ma con l'ironia che l'ha sempre contraddistinto. Insieme all'attore troveremo i volti noti di sempre, alias Catarella e Mimì, e non mancheranno ovviamente i problemi sentimentali insieme alla secolare fidanzata Livia. Al momento però la trama dei nuovi episodi è blindatissima motivo per cui non sono presenti ancora molte anticipazioni sul web. La nuova serie di Montalbano può essere seguita in prima serata su Rai 1 o sul sito ufficiale della rete televisiva. Nel caso in cui non possiate guardarlo il giorno della messa in onda potrete sempre far affidamento a Ray Replay e vedere integralmente la puntata. Montalbano episodi 2017: cast completo della fiction di Rai 1 Continua la saga de Il commissario Montalbano, il 27 febbraio su Rai 1 troveremo il cast che da anni anima la fiction alias Luca Zingaretti (Salvo Montalbano), Sonia Bergamasco (Livia), Cesare Bocci (Mimì Augello), Peppino Mazzotta (Giuseppe Fazio), Angelo Russo (Agatino Catarella) insieme a Isabell Sollman (Ingrid Sjostrom), Carmela Gentile (Beatrice Beba Di Leo), Davide Lo Verde (Galluzzo), Marcello Perracchio (Pasquano), Giacinto Ferro (Bonetti Alderighi) e Roberto Nobile (Nicolò Zito).

Condividi Facebook Twitter Whatsapp