UeD Gossip: Fabio Ferrara foto instagram con Claudia Galanti

di Redazione 09/02/2017

Per qualche settimana di Fabio Ferrara, l’ex corteggiatore e scelta di Ludovica Valli, è sparito dalla scena. Ma ora rispunta in una foto e l’effetto è clamoroso perché il ragazzo campano è stato avvistato a Sanremo durante la festa di gala in occasione dell’apertira del Festival e accanto a lui c’è una porotagonista una delle protagonista del gossip internazionale, Claudia Galanti. L’immagine non è stata postata da Fabio Ferrara, ma è comparsa su Instagram Stories pubblicata direttamente da Claudia Galanti ed pè bastato questo per far sospettare a qualcuno che tra lei e l’ex corteggiatore possa esserci qualcosa in più di una semplice amicizia. Così sono partite decine di domande a Fabio su quell’immagine e si cosa significasse quella vicinanza alla bella Claudia che ufficial,mente in questo momento risulta ancora essere single. Lu in realtà non ha confermato e nemmeno smentito, ma sembra che semplicemente fossero vicini in quella occasione e probabilmente si siano anche conosciti meglio approfittando dell’occassione. In ogni caso, comunque, Fabio non ha nessuna intenzione di riallacciare i rapporti con Ludovica Valli anche perché ormai i due ragazzi hanno cominciato un’altra vita e frequentano altre persone. E anche se i loro fans hanno sempre sperato in una riconciliazione, in realtà entrambi hanno progetti differenti.

