Che cosa significa Mannaggia? Storia e origine della parola

Cosa vuol dire Mannaggia, la parola che è costata la squalifica di Marco Predolin al Grande Fratello VIP 2017 per bestemmia: origine etimologia e significato di questo termineA tutti è capitato di bestemmiare nella vita. Ognuno di noi, in un momento di, ha pronunciato una imprecazione o la parolaunita ad altre espressioni, tipo. Ma chi si è davvero chiesto? Decisamente no, visto che impeto e istinto prevalgono su ragione e buonsenso. Questa parola deriva dalA Napoli si dice. A prima vista, questa espressione sembra dire maledizione al padre dei Turchi, visto che la città e il territorio furono vittima dell’nel 1558. Sorprendentemente, l’etimologia del termine è ben diversa e non è certo così semplice e immediata. La data di origine dell’espressione dialettale sarebbe ilsecondoe coinvolga un tale di nome Patatucco, fusione di. I crucchi, per chi abita nel Nord Est dell’Italia, sono i soldati austro-tedeschi, considerati sciocchi e adusi a mangiare tonnellate di patate. L’offesa deriva dallo slavo, perché inè il pane. I soldati napoletani, saputo il termine, hanno iniziato adusando questa espressione.Tornando ai giorni nostri,, eè statogiustamente? La risposta èad entrambe le domande. Dal punto di vista giuridico, in Italia l’è stata un. Da allora la bestemmia viene trattata per via amministrativa e non penale, ovvero con. Nel caso di Marco Predolin, la cosiddetta sensibilità comune ritenga oltraggiosa qualsiasi frase offensiva inerente la Madonna, le imprecazioni verso la madre di Gesù e i santi, l’ordina solo il pagamento di una sanzione. Inoltre,ha sottolineato più volte l’insulto a una divinità peril, altrimenti gli italiani sarebbero tutti politeisti. Quindi, dal punto di vista tecnico, in questo caso si tratta diInsomma, Marco Predolin con la sua frase infelice alha gettato uan maledizione alla mamma di Gesù e madre nostra per chi è cristiano cattolico). Letteralmente, Mannaggia si può tradurre in male ne abbia. Nonostante ci fossero mille e una ragione per buttare fuori dal gioco l’ex conduttore de Il Gioco delle Coppie, è stata scelta proprio quella con cui il caro Predolin possa spillare un po’ di quattrini a, visto che lanon è considerata una divinità bensì un, unacome i santi, strumenti a cui chiedere l’per una grazia. Teoricamente, sono blasfemi tutti coloro che pregano direttamente. Chissà se la Madonna farà rientrare a sorpresa il conduttore veneto nella Casa più spiata d’Italia!