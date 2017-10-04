Home Economia & Lavoro Problemi Wind Infostrada oggi, ultime news dal Servizio Clienti per rimborso

Problemi Wind Infostrada oggi, ultime news dal Servizio Clienti per rimborso

04/10/2017

Anche alle prime ore di oggi, 4 ottobre 2017, continuano i problemi con la connessione Infostrada con la rete di casa specialmente con i modem a marchio Alcatel o Nokia a Milano, Torino, Roma, Bologna, Napoli, Genova, Modena, Verona, Palermo e Padova. Cosa fare e come ottenere il rimborso con Assistenza Wind Infostrada Problemi Wind Infostrada oggi 4 ottobre 2017, causa e come essere rimborsati dal Servizio Clienti Le prime segnalazioni sono comparse lo scorso 1 ottobre 2017 e da allora molti clienti stanno riscontrando problemi con la rete di casa, specialmente con i modem a marchio Alcatel o Nokia per la rete Fibra FTTH. Molti di loro segnalano l’accensione di tutte le spie LED sul modem di casa, senza possibilità alcuna di accedere alla connessione Internet. L’assistenza Clienti è sommersa da segnalazioni e proteste e non c’è una parte d’Italia che non sia affetta da questo problema. Problemi Wind Infostrada oggi 4 ottobre 2017, disservizi in tutta Italia Il disservizio della rete Wind Infostrada sta durando da giorni e, dopo il picco di ieri, oggi 4 ottobre 2017 le segnalazioni più insistenti si riscontrano a Milano, Torino, Roma, Bologna, Napoli, Genova, Modena, Verona, Palermo e Padova. Per questo l’Assistenza Clienti Wind ha maturato la decisione di diffondere un post su Facebook, avvisando i suoi utenti di essere a conoscenza del problema e di essere al lavoro per risolverlo il più presto possibile. Problemi Wind Infostrada oggi 4 ottobre 2017, avviso dell’Assistenza Clienti “I nostri tecnici sono al lavoro per risolvere nel minor tempo possibile i disservizi riscontrati da alcuni nostri clienti su linea fissa e fibra. Ci dispiace molto per i disagi causati”. Questo si legge nell’annuncio condiviso sul popolare social network di Mark Zuckerberg. Inoltre, molti utenti hanno segnalato una ricezione di un SMS informativo nel quale il gestore spiega le cause del disservizio. Si tratta di un problema molto serio e di portata molto grossa. Problemi Wind Infostrada oggi 4 ottobre 2017, come ottenere il rimborso Gli utenti possono ottenere un rimborso e la sostituzione del modem, a patto di segnalare subito al Centro Assistenza Wind Infostrada il disservizio, in quanto la data conteggiata nel rimborso spese sarà quella della segnalazione, non certo dalla data reale del crash. Dopo tante congetture su virus, attacco terroristico informatico e un aggiornamento software disastroso, si attendono dettagli ulteriori sulle tempistiche del disservizio per risolverlo.

