Che cos'è il CRIF e quando si richiede
di Redazione
08/06/2026
Molti scoprono l’esistenza del CRIF soltanto dopo il rifiuto di un prestito o di un mutuo. Dietro una semplice richiesta di finanziamento si nasconde infatti un sistema che raccoglie dati, cronologia dei pagamenti e affidabilità creditizia.
Che cos'è il CRIF
Il CRIF, sigla di Centrale Rischi Finanziari, raccoglie informazioni sui finanziamenti richiesti da privati e aziende. All’interno della banca dati finiscono le richieste di prestiti, mutui, carte di credito e altri prodotti finanziari, insieme alla cronologia dei pagamenti effettuati.
La banca dati registra diverse informazioni legate alla situazione creditizia, tra cui:
- i prestiti personali bancari;
- i mutui;
- le carte di credito;
- i finanziamenti rateali;
- le richieste di credito ancora in valutazione;
- gli eventuali ritardi nei pagamenti.
Chi salta alcune rate o accumula ritardi può ricevere una segnalazione negativa. La registrazione come cattivo pagatore non arriva immediatamente, in genere gli istituti finanziari segnalano la posizione dopo almeno due rate consecutive non pagate (oppure dopo ritardi ripetuti).
Una segnalazione negativa complica l’accesso a nuovi prestiti, perché le banche valutano il cliente come soggetto ad alto rischio. La presenza nel CRIF non indica automaticamente una situazione grave, infatti anche chi paga regolarmente compare nella banca dati con informazioni positive, utili per dimostrare affidabilità creditizia.
Oltremodo i dati relativi ai pagamenti regolari seguono scadenze diverse rispetto alle segnalazioni negative, o alle richieste rifiutate.
Come si richiede il documento
La richiesta della visura CRIF avviene direttamente online attraverso il portale ufficiale della società, oppure sul sito visu-info.com. La procedura richiede pochi passaggi e aiuta a controllare la propria posizione creditizia in modo chiaro e aggiornato.
Molte persone controllano la propria posizione prima di richiedere un mutuo o un finanziamento/prestito bancario importante così da individuare eventuali errori, ritardi registrati e dati non aggiornati.
Tra i casi frequenti c’è:
- la richiesta di un nuovo prestito o mutuo;
- il controllo della propria affidabilità creditizia;
- la verifica dopo il pagamento di vecchi debiti;
- il sospetto di una segnalazione negativa;
- la necessità di correggere informazioni errate.
Chi ha avuto difficoltà economiche negli anni precedenti controlla spesso la presenza di segnalazioni ancora attive. Anche chi riceve un rifiuto da parte della banca può richiedere una visura per individuare eventuali problemi registrati nella banca dati. In alcuni casi possono essere visualizzati degli errori legati ai pagamenti oppure a dati non aggiornati che richiedono una rettifica.
Documenti necessari e tempi di risposta
Per ottenere la visura CRIF serve una documentazione semplice ma precisa. Il richiedente deve allegare:
- un documento d’identità valido;
- il codice fiscale;
- il modulo di richiesta compilato;
- eventuale delega, nel caso di richiesta presentata da terzi.
Le aziende devono aggiungere anche la documentazione societaria e i dati identificativi dell’impresa. Dopo l’invio della richiesta, il CRIF analizza i dati e prepara la risposta.
I tempi variano in base alla complessità della pratica e al numero di richieste ricevute. Nella maggior parte dei casi, la risposta arriva entro pochi giorni lavorativi.
Il documento contiene tutte le informazioni registrate sulla posizione creditizia del richiedente e mostra:
- i finanziamenti attivi;
- i prestiti estinti;
- le richieste recenti;
- i pagamenti effettuati;
- gli eventuali ritardi;
- le segnalazioni negative presenti nel sistema.
Chi individua errori o informazioni non corrette può richiedere una rettifica direttamente al CRIF oppure all’istituto finanziario che ha trasmesso i dati.
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