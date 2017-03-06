Che Dio ci aiuti 5 si farà? Anticipazioni nuova serie: gli indizi della trama
di Redazione
06/03/2017
Che Dio ci aiuti 5 si farà? Ieri sera abbiamo dovuto salutare i protagonisti della serie tv di Rai 1 che ci hanno tenuto compagnia in questi due mesi, ma i suoi fan pensano già al loro ritorno. In occasione dell'ultima puntata, dove eravamo convinti di poter assistere ai lieto fine, ecco che tutto ancora una volta viene stravolto... Nelle scene finali abbiamo avuto modo di vedere anche gli indizi della trama della nuova serie alimentando così il mondo delle anticipazioni.
Che Dio ci aiuti 5 protagonisti: Azzurra e Guido non ci saranno?Ieri sera abbiamo nuovamente salutato Suor Angela e i suoi protagonisti, ma proprio quando tutto doveva tornare al "suo posto" con il classico "vissero felici e contenti"... Ecco che tutto viene rimandato a Che Dio ci aiuti 5. Ebbene si, cari fan della serie la quinta stagione ci sarà e si prospetta già abbastanza movimentata. Ieri sera durante le battute dell'ultima puntata di Che Dio ci aiuti finalmente Azzurra e Emma si sono ricongiunte, formando così una nuova famiglia allargata con Guido e Davide. Il problema è che si parla già di addio alla serie per Guido e Azzurra, anche se le voci al momento non sono state confermate. Il lieto fine però non è arrivato per Monica e Nico né tanto meno per Valentina e Gabriele, che sembravano aver superato tutte le loro incomprensioni con annessi problemi. Se da una parte abbiamo lasciato Valentina che è torna al suo vecchio lavoro, abbandonando così Gabriele con l'intento di salvarlo, dall'altra parte Monica si troverà a fronteggiare problemi, forse, peggiori. La dottoressa infatti dopo aver finalmente intrapreso una relazione d'amore con Nico si rende conto che questo forse non sarà mai pronto a darle quello che lei realmente desidera, alias il "per sempre" e una famiglia. Nonostante tutto però Monica decide di non forzare le scelte del ragazzo e decide di seguire la sua carriera verso Milano con Edo, il figlio del marito scomparso da mesi.
Che Dio ci aiuti 5 Monica e Nico, il papà di Edo pronto a rovinare i piani della coppia?Monica e Nico, in parte, ricordano proprio Azzurra e Guido all'inizio del loro idillio amoroso. Ieri sera infatti abbiamo avuto modo di capire che al centro della trama di Che Dio ci aiuti 5 troveremo proprio Monica e Nico ma non solo... Troveremo anche l'attuale marito di Monica, nonché il papà di Edo sposato solo dopo sette giorni. Cosa farà adesso Nico che aveva appena trovato il coraggio di dichiarare a Monica tutto il suo amore e chiederle di restare al convitto con lui?
