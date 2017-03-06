Che Dio ci aiuti 5 si farà? Anticipazioni nuova serie: gli indizi della trama

Che Dio ci aiuti 5 protagonisti: Azzurra e Guido non ci saranno?

Che Dio ci aiuti 5 Monica e Nico, il papà di Edo pronto a rovinare i piani della coppia?

Ieri sera abbiamo dovuto salutare i protagonisti della serie tv di Rai 1 che ci hanno tenuto compagnia in questi due mesi, ma i suoi fan pensano già al loro ritorno. In occasione dell'ultima puntata, dove eravamo convinti di poter assistere ai lieto fine, ecco che tutto ancora una volta viene stravolto... Nelle scene finali abbiamo avuto modo di vedere anche gli indizi delladellaalimentando così il mondo delleIeri sera abbiamo nuovamente salutatoe i suoi protagonisti, ma proprio quando tutto doveva tornare al "suo posto" con il classico "vissero felici e contenti"... Ecco che tutto viene rimandato a. Ebbene si, cari fan della serie la quinta stagione ci sarà e si prospetta già abbastanza movimentata. Ieri sera durante le battute dell'ultima puntata difinalmentesi sono ricongiunte, formando così una nuova famiglia allargata con. Il problema è che si parla già di addio alla serie per, anche se le voci al momento non sono state confermate. Il lieto fine però non è arrivato perné tanto meno per, che sembravano aver superato tutte le loro incomprensioni con annessi problemi. Se da una parte abbiamo lasciatoche è torna al suo vecchio lavoro, abbandonando cosìcon l'intento di salvarlo, dall'altra partesi troverà a fronteggiare problemi, forse, peggiori. La dottoressa infatti dopo aver finalmente intrapreso una relazione d'amore consi rende conto che questo forse non sarà mai pronto a darle quello che lei realmente desidera, alias il "per sempre" e una famiglia. Nonostante tutto peròdecide di non forzare le scelte del ragazzo e decide di seguire la sua carriera verso Milano con, il figlio del marito scomparso da mesi., in parte, ricordano proprioall'inizio del loro idillio amoroso. Ieri sera infatti abbiamo avuto modo di capire che al centro della trama ditroveremo proprioma non solo... Troveremo anche l'attuale marito dinonché ilsposato solo dopo sette giorni. Cosa farà adessoche aveva appena trovato il coraggio di dichiarare a Monica tutto il suo amore e chiederle di restare al convitto con lui?