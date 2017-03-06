Uomini e Donne Gossip Claudio Sona e Mario Serpa: parla l'ex corteggiatore Francesco Zecchini
di Redazione
06/03/2017
I fan di Claudio Sona e Mario Serpa, la prima coppia gay di Uomini e Donne, non si sono ancora ripresi dopo la notizia della loro separazione che ha animato il mondo del gossip italiano... Attualmente infatti si è alla ricerca incontrata di un ipotetico colpevole che, secondo alcuni rumors, potrebbe essere Francesco Zecchini. L'ex corteggiatore però ha rotto il silenzio dicendo la sua sui social.
Uomini e Donne Claudio Sona e Mario Serpa si sono lasciati: ClaMario contro Francesco ZecchiniClaudio Sona e Mario Serpa si sono lasciati tre mesi dopo la scelta sul Trono Gay? Cosa sarà mai successo? A questo punto ci si chiede se il gossip lanciato su Mario Serpa non sia una solida realtà. L'ex corteggiatore infatti ormai è uno degli opinionisti di Maria De Filippi ma il suo obiettivo però potrebbe essere proprio il Trono di Uomini e Donne e una parziale conferma di tale ipotesi sarebbe arrivata con la fine dell'amore con Claudio Sona. I due ragazzi avrebbero quindi combinato tutto? Resta comunque la "non accettazione" della realtà, cioè la fine d'amore tra Claudio Sona e Mario Serpa, tanto che molti fan dei ClaMario hanno immediatamente dato la colpa Francesco Zecchini... Sarà effettivamente così?
Uomini e Donne Francesco Zecchini social: La gente non si regolaChe Claudio Sona abbia sbagliato la sua scelta con Mario Serpa? Difficile a dirsi, dato che la coppia attraverso i social sembrava davvero felice. Francesco Zecchini però non sarebbe la causa scatenante della fine di un amore che sembrava quasi perfetto, tanto che l'ex corteggiatore, stanco dei vari commenti sui social, ha deciso di rispondere in chiave ironica. "È tutta colpa tua Francesco Zecchini!!! La gente non si regola, non state bene". (Ndr. Il post finisce con l'acronimo di una risata).
Redazione