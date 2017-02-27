Che Dio ci aiuti 4 Anticipazione puntata finale: Azzurra e Emma vicine al lieto fine?
di Redazione
27/02/2017
Che Dio ci aiuti 4 sta per volgere al termine... Cosa succerà durante la puntata finale della serie che anche quest'anno ha conquistato un grandissimo successo? Le nuove anticipazioni vedono ancora una volta al centro della trama Azzurra e Emma, madre e figlia sono dunque vicine al loro lieto fine?
Che Dio ci aiuti 4 rumors personaggi: Monica e Nico finalmente insieme?Che Dio ci aiuti 4 sta per concludersi e, come vuole la tradizione della fiction, si avvicinano anche i vari lieti fine per i personaggi. Il tutto però non si svolgerà così tanto semplicemente come immaginiamo dato che non mancheranno alcuni tentativi di "auto-sabotaggio" di Monica... Secondo alcuni rumors che girano attorno la storia d'amore tra Monica e Nico troviamo nuovi dubbi per la dottoressa: meglio seguire il cuore che la spinge verso l'uomo che ha sempre amato o il lavoro dei suoi sogni che le regalerà la carriera che desidera? Nico ancora una volta si troverà a fronteggiare i dubbi di Monica che lo porrà davanti a una decisione drastica e, come abbiamo avuto modo di vedere nel trailer pubblicitario, la coppia dovrà affrontare nuovi "problemi". Le tensioni nel convitto di Suor Angela però non mancheranno dato che Azzurra riceverà l'ok dall'assistente sociale per poter procedere con la documentazione riguardante il riconoscimento ufficiale di Emma... Ma come reagirà la ragazza proprio adesso che in Azzurra aveva trovato una fedele amica e che la famiglia della sua migliore amica è disposta ad adottarla?
Che Dio ci aiuti 4, ci sarà la quinta serie insieme ad Azzurra e Guido?Domenica prossima dovremmo salutare tutti i protagonisti di Che Dio ci aiuti 4 con la puntata finale della serie. Già da qualche giorno i fan stanno cercando di capire se ci sarà una quinta serie delle fiction o meno. Sostanzialmente tutto dipende dalle sorti delle due storie che più hanno affascinato i sostenitori della serie, alias Monica e Nico insieme al rapporto madre - figlia di Azzurra e Emma. Nel corso dell'ultima puntata scopriremo non solo se verrà fatta una quinta serie di Che Dio ci aiuti... Ma soprattutto se nella nuova serie della fiction ritroveremo Azzurra e Guido alle prese con la nuova famiglia allargata con Emma.
