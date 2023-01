Chelsea, super acquisto dal Benfica: pagati 127 milioni per Enzo Fernandez

Un nuovo acquisto monstre che ha fatto tuonare la Premier League e, in generale, il calciomercato invernale è stato messo a segno dal Chelsea, che ha acquistato il centrocampista Enzo Fernandez per una cifra di 127 milioni di euro. Se, in passato, spendere cifre simili per un calciatore appariva assolutamente al di fuori della norma, oggi diventa sempre più comune e, per questo motivo, un calciatore come Enzo Fernandez è stato pagato attraverso una cifra incredibile, a seguito di un ottimo mondiale disputato con l’Argentina. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito dell’acquisto in questione.

L’acquisto di Enzo Fernandez: tutte le cifre

Dopo l’acquisto di Gakpo, da parte del Liverpool, che aveva aperto le danze per il calciomercato invernale, il Chelsea ha suonato la carica attraverso il super acquisto di Enzo Fernandez. Il centrocampista del Benfica ha stupito tutti ai Mondiali in Qatar, grazie a grandi prestazioni offerte con L’Argentina e, soprattutto, in virtù di un super gol contro il Messico. Nessuno poteva aspettarsi, però, che il Chelsea spendesse ben 127 milioni per il calciatore argentino. La società inglese ha pagato la clausola rescissoria di 120 milioni del calciatore, aggiungendo ben sette milioni per favorire il pagamento dilazionato in cinque stagioni. In ogni caso, si tratta di un acquisto incredibile, che sconvolge tutti gli addetti ai lavori in premier League e non solo.

Tutti i grandi acquisti del Chelsea negli ultimi sei mesi

Per il Chelsea si tratta dell’ennesimo acquisto monstre negli ultimi sei mesi di calciomercato che hanno visto la presidenza della società inglese cambiare. Da quando Abramovich ha abbandonato la società, venendo sostituito da Boehly, gli acquisti in totale hanno assunto un valore di 550 milioni di euro, così dilazionati: 80 per Wesley Fofana, 70 per Nkunku, 65 per Cucurella, 55 per Sterling, 40 per Koulibaly (40), 35 per Badiashile, 15 per Casadei, 12 per Aubameyang, 10 per Slonina.