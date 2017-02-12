Home Attualità Cherry Season, Serkan Cayoglu ritorna in televisione con una nuova serie: news e rumor

di Redazione 12/02/2017

La sospensione degli episodi di Cherry Season su canale 5 ha lasciato molti fan delusi in questi mesi. Ma per loro è arrivata una buona notizia: uno dei protagonisti più amati della soap turca,Serkan Cayoglu (Ayaz) è finalmente tornato anche sugli schermi italiani grazie ad una nuova soap opera turca che lo vede come protagonista. Se nella ormai popolarissima Cherry Season Ayaz è il ragazzo di Oyku e con lei presto si sposerà nonostante qualche difficoltà nel fatidico cammino, in questa nuova serie chiamata Love of my Life ( in onda tutti i giorni su Fox Life alle 14:35) Serkan Cayoglu interpreta Demir, un giovane agente pubblicitario che vorrebbe incontrare la sua dolce metà. Essendo già cominciata lo scorso 6 febbraio, abbiamo già avuto modo di conoscere Gogke, interpretata dalla splendida attrice turca Hande Dogandemir, la bella ragazza di cui ben presto Demir si innamorerà non senza però molte difficoltà. I fan di Cherry Season potranno così gustarsi, in attesa del ritorno di Ayaz e Oyku, il bellissimo attore Serkan Cayoglu nelle nuove vesti di Demir ed ogni giorno attraverso il canale Fox che trasmetterà la fiction Love of my Life. Ma per i fan c'è un'altra bellissima notizia: ormai da tempo il gossip è interessato alla presunta relazione tra i due protagonisti principali della soap Cherry Season ed infatti in questi mesi molti fan hanno notato come dai social dei due attori che interpretano Ayaz e Oyku spuntino molto spesso foto con loro due insieme ad amici in occasione di alcune feste o raduni. I due stanno veramente insieme? In una recente intervista una giornalista ha anche chiesto a Serkan Cayoglu come vanno le cose con la bella Ozge Gurel e lui avrebbe risposto: " Va tutto bene tra noi due".

