Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Gigi D'Alessio contro Sanremo 2017 Giuria d'esperti non adatta al compito: "Sono stato snobbato"

Redazione Avatar

di Redazione

12/02/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Gigi D'Alessio contro il Sanremo 2017 e la Giuria d'esperti: troppo inadatti ad adempire al loro compito? Il Festival si è concluso da poche ore e sono già cominciate la lunga lista di polemiche, la maggior parte capitanate da Gigi D'Alessio e Al Bano. I due artisti durante la loro breve intervista rilasciata in occasione della loro ospitata hanno puntato il dito contro la Giuria d'esperti, tanto che Gigi D'Alessio ha affermato: "Sono stato snobbato".

Al Bano e Gigi D'Alessio a L'Arena di Massimo Giletti: le accuse lanciate contro la Giuria d'esperti

L'Arena di Massimo Giletti si è trasformata per qualche istante nel talk show delle polemiche, cominciate proprio con uno scontro tra Al Bano e Cristiano Malgioglio. Il noto cantautore, che ha firmato grandi successi anche per Mina, ha sottolineato ad Al Bano come non abbia dato il massimo di se durante Sanremo 2017 e che il premio ricevuto a fine serata altro non sia stato che un contentino. Dopo alcune accuse lanciate da Al Bano sulla Giuria d'esperti la polemica è continuata anche con Gigi D'Alessio, che ha affermato: "Sono stato snobbato".  L'artista napoletano infatti ha parlato di una giuria non equilibrata, per cui non adatta a giudicare i vari generi musicali che quest'anno si sono esibiti sul palco dell'Aristorn.

Gigi D'Alessio polemica contro il Festival e Greta Menchi? "Perché dobbiamo essere giudicati da chi non conosce la musica?"

Gigi D'Alessio ha spiegato come all'interno della Giuria capitanata da Giorgio Moroder insieme a Andrea Morricone, Rita Pavone, Paolo Genovese, Linus, Giorgia Surina, Violante Placito e Greta Menchi.  L'artista a L'Arena ha infatti  dichiarato: "Perché dobbiamo essere giudicati da chi non conosce la musica? Perché a 50 anni devo sentirmi un rottamato? Il sistema è sbagliato. Se ci inviti, fai una categoria a parte oppure prepara una giuria equilibrata".  
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Gossip Francesco Gabbani fidanzata, La dichiarazione su Dalila Iardella: "La mia vita senza lei?"

Articolo Successivo

Cherry Season, Serkan Cayoglu ritorna in televisione con una nuova serie: news e rumor

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

22/11/2025

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

22/11/2025

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

18/11/2025