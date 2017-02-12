Al Bano e Gigi D'Alessio a L'Arena di Massimo Giletti: le accuse lanciate contro la Giuria d'esperti

Gigi D'Alessio polemica contro il Festival e Greta Menchi? "Perché dobbiamo essere giudicati da chi non conosce la musica?"

contro ile la: troppo inadatti ad adempire al loro compito? Il Festival si è concluso da poche ore e sono già cominciate la lunga lista di polemiche, la maggior parte capitanate dae Al Bano. I due artisti durante la loro breve intervista rilasciata in occasione della loro ospitata hanno puntato il dito contro la Giuria d'esperti, tanto che Gigi D'Alessio ha affermato: "Sono stato snobbato".disi è trasformata per qualche istante nel talk show delle polemiche, cominciate proprio con uno scontro tra. Il noto cantautore, che ha firmato grandi successi anche per, ha sottolineato adcome non abbia dato il massimo di se durantee che il premio ricevuto a fine serata altro non sia stato che un contentino. Dopo alcune accuse lanciate dasullala polemica è continuata anche conche ha affermato: "Sono stato snobbato". L'artista napoletano infatti ha parlato di una giuria non equilibrata, per cui non adatta a giudicare i vari generi musicali che quest'anno si sono esibiti sul palco dell'ha spiegato come all'interno dellacapitanata dainsieme a. L'artista aha infatti dichiarato: "Perché dobbiamo essere giudicati da chi non conosce la musica? Perché a 50 anni devo sentirmi un rottamato? Il sistema è sbagliato. Se ci inviti, fai una categoria a parte oppure prepara una giuria equilibrata".