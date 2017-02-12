Emma Marrone Instagram: foto ironica dopo Sanremo 2017, la cantante trasformata

Emma Marrone scherza su Instagram. Smaltita la delusione post Sanremo 2017 per l’ottavo posto di Elodie, la cantante ha condiviso una foto inedita. Dopo i selfie in cui si mostrava sciatta e spettinata, Emma ha sorpreso tutti con lo scatto di un set fotografico, i commenti dei fan sono tutti positivi. La Marrone indossa un abito di pizzo che fascia le curve sensuali, a completare il tutto la didascalia ironica. Ora che è finito Sanremo 2017 Emma Marrone può rilassarsi e uscire di casa. Tutti si chiedono se sceglierà davvero quell’outfit o se punterà sulla comodità.

Anche nella finale di Sanremo 2017, Emma Marrone ha catalizzato l’attenzione su di sé, dopo le foto su Instagram con alcuni indizi sul lavoro svolto insieme ad Elodie in questi mesi e i primi successi conquistati con il brano È tutta colpa mia, la cantante si è spostata su Twitter per celebrare il traguardo raggiunto e augurando il meglio ai finalisti. La parola utilizzata ha generato qualche polemica ma Emma Marrone ha spiazzato tutti specificando che è un linguaggio comune nel mondo dello spettacolo.

Sicuramente c’è tanta delusione, gli Amici di Maria De Filippi, tra i favoriti per la competizione canora. Forse sono stati penalizzati proprio a causa della presenza di Maria all’Ariston come conduttrice. In ogni caso Emma Marrone tutte le sere ha usato i social per incitare i suoi fan a votare per Elodie. È la prima volta che la cantante non si presenta fisicamente a Sanremo ma, come sappiamo, è una degli autori del pezzo arrivato all’ottavo posto. Ora i fan aspettano con ansia che Emma Marrone pubblichi una foto su Instagram insieme ad Elodie.