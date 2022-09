Chi è Aaron cantante Amici 22: biografia, età, carriera, canzoni e profili social

Una delle voci che ha conquistato maggiormente i fan di Amici 22 e i professori presenti all’interno del programma condotto da Maria De Filippi è Aaron, che si è già particolarmente distinto anche nei confronti degli altri cantanti presenti all’interno del programma. Aaron è un cantante giovanissimo, pseudonimo di Edoardo Boari, che è stato notato da Rudy Zerbi all’interno del programma, grazie ad una bellissima voce e a un timbro vocale che ha conquistato tutti, soprattutto attraverso l’interpretazione dei suoi inediti. Ecco tutto ciò che c’è da sapere su Aaron, nuovo cantante di Amici 22, relativamente a biografia, età, carriera, canzoni pubblicate e profili social dove trovarlo.

Biografia di Aaron, nuovo cantante di Amici 22

Della biografia di Aaron si sa ben poco, dal momento che il nuovo cantante di Amici 22 è apparso molto riservato per quel che concerne la condivisione di elementi relativi alla sua vita. Il giovane cantante è nato a Nocera Umbra, in provincia di Perugia, nel 2005; ha quindi 18 anni di età, essendo nato il 20 settembre del 2005, come specificato dal suo ultimo post su Instagram.

Nonostante il suo essere giovanissimo, Aaron – pseudonimo di Edoardo Boari – è un artista che si è appassionato alla musica fin da subito, iniziando sia come ballerino urban, poi specializzandosi nel mondo del canto e potendo approdare ad Amici 22 dopo la pubblicazione di due canzoni presenti su Spotify.

Carriera di Aaron e canzoni pubblicate dal cantante di Amici 22

Trattandosi di un cantante giovanissimo, la carriera di Aaron non è sicuramente ricca di grandi eventi. Il giovane cantante ha iniziato ben presto a rapportarsi al mondo della musica e, fin dall’età di 14 anni, ha scritto da solo i suoi testi, essendo particolarmente apprezzato anche per le sue doti di scrittura, oltre che vocaliche e di canto. Nel corso della sua giovane e breve carriera, Aaron ha già pubblicato due canzoni: Diecimila Occhi e Universale; entrambe possono essere ascoltate direttamente su Spotify.

Aaron ad Amici 22: il banco conquistato con Rudy Zerbi

L’ingresso nella scuola di Amici 22, per Aaron, c’è stato il 18 settembre del 2022, quando il cantante ha conquistato il pubblico presente grazie alle sue grandi qualità canore. Rudy Zerbi è parso particolarmente impressionato dalla sua voce e dal suo timbro e, come di consuetudine, ha deciso di puntare sul giovane di belle speranze affidandogli un banco. Con il discografico, Aaron potrà lavorare molto sul miglioramento in diversi aspetti.

Aaron social: i profili Instagram e Tik Tok del cantante di Amici 22

Aaron, il nuovo cantante di Amici 22, è presente su diversi profili social dove condivide le sue passioni, soprattutto la musica, e su cui è possibile ascoltarlo. Su Instagram il cantante è presente con l’account @aaron.cenere, seguito da più di 41mila persone, mentre su Tik Tok con l’account @aaron.cenere che conta quasi 70mila fan e oltre 523mila mi piace totali. Infine, per ascoltare le sue canzoni si potrà far riferimento all’account Spotify Aaron, che ha quasi 12mila ascoltatori mensili.