Ginevra Lamborghini ed Elettra Lamborghini perché hanno litigato? I motivi della lite

Fin dall’inizio del Grande Fratello VIP 7 e dall’ingresso di Ginevra Lamborghini nella casa del programma condotto da Alfonso Signorini, gli spettatori hanno sentito parlare del difficile rapporto che c’è tra Ginevra Lamborghini ed Elettra Lamborghini; in molte occasioni è stato lo stesso Alfonso Signorini a stuzzicare la concorrente affinché parlasse della lite che ha avuto in passato con sua sorella, mentre in altre occasioni gli altri concorrenti della casa hanno cercato di saperne di più. Ma per quale motivo Ginevra Lamborghini ed Elettra Lamborghini hanno litigato? Vale la pena conoscere nel dettaglio tutti i motivi della lite tra le due sorelle.

Ginevra Lamborghini e i motivi della lite con la sorella Elettra Lamborghini

Fin dalle prime puntate del Grande Fratello VIP 7, uno dei temi fondamentali è stato rappresentato dal difficile rapporto che c’è tra Ginevra Lamborghini ed Elettra Lamborghini; sulla base di quel che si sa e che è trapelato dall’inizio del programma, le due sorelle hanno litigato nel 2019, troncando nettamente i rapporti e non potendo ricucire il loro legame. Ginevra Lamborghini ha spiegato in più occasioni di essere aperta e disponibile al dialogo con sua sorella Elettra, che però non vuole saperne di riavvicinarsi a lei.

Addirittura, come spiegato da Ginevra Lamborghini, Elettra Lamborghini non l’ha invitata al suo matrimonio con il DJ Afrojack, che si è tenuto nel 2020: per quanto fosse consapevole che l’invito non arrivasse, Ginevra Lamborghini aveva aspettato fino all’ultimo che ci fosse un tentativo di riconciliazione.

Perché Ginevra Lamborghini ed Elettra Lamborghini hanno litigato?

Incalzata dalle domande di Alfonso Signorini e da quelle degli altri concorrenti, Ginevra Lamborghini ha spiegato che il litigio con sua sorella Elettra Lamborghini è avvenuto per una serie di motivazioni che hanno portato le due a discutere in passato, senza mai scendere troppo nel dettaglio delle discussioni. In molti hanno ipotizzato che il motivo per cui Ginevra Lamborghini non è mai specifiche nelle sue dichiarazioni dipende da una diffida ricevuta da sua sorella Elettra Lamborghini, che la obbliga a non dare dettagli specifici sul loro litigio.

Secondo una nuova concorrente della casa del Grande Fratello VIP 7, Sofia Giaele De Donà, il litigio tra Ginevra Lamborghini ed Elettra Lamborghini sarebbe stato determinato da un comportamento sbagliato della prima, che avrebbe addirittura lanciato degli escrementi verso la sorella dal finestrino della sua auto. Secondo tutti gli altri, invece, alla base delle motivazioni sul perché Ginevra Lamborghini ed Elettra Lamborghini hanno litigato ci sarebbero dei dissidi professionali, determinati dal fatto che anche Ginevra Lamborghini ha iniziato a lavorare nel mondo della musica, forse minacciando il successo della sorella.