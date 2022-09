Nel contesto di Amici 22, si sono distinti già diversi cantanti e ballerini in grado di conquistare il pubblico per le loro qualità o per doti caratteriali e di personalità. Tra i cantanti, che hanno maggiormente impressionato gli spettatori di Amici 22, c’è sicuramente Andre, uno dei cantanti di amici 22 che ha conquistato il pubblico fin dalla sua prima esibizione all’interno del programma televisivo condotto da Maria de Filippi, in onda su Canale 5. Andre, pseudonimo di Andrea Mandelli, è un artista originario di Lecco, che ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo della musica e del canto fin da giovanissimo. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito su Andre Mandelli, cantante di Amici 22, a proposito di età, biografia, altezza, esperienza all’interno del programma di Maria de Filippi e profili social all’interno dei quali cercarlo.

Biografia di Andre, cantante di Amici 22 condotto da Maria De Filippi

Andrea Mandelli, giovane artista conosciuto nel contesto di amici con lo pseudonimo Andre, è nato a Calco, un comune in provincia di Lecco, nel 1999. Il giovane cantante ha 23 anni e ha iniziato a rapportarsi al mondo della musica e del canto fin da piccolo, iscrivendosi alle lezioni di Vocal Classes di Luca Jurman. In molti ricorderanno questo nome, dal momento che si tratta di un ex professore di canto nella trasmissione di amici.

Carriera di Andre nel mondo della musica e la vittoria del Tour Music Fest

Andre non è un cantante assolutamente acerbo, dal momento che Andrea Mandelli aveva già partecipato al Tour Music Fest del 2019, addirittura vincendo l’edizione di questa manifestazione musicale. Il suo ingresso ad amici 22 è l’estrema conferma di una carriera già avviata nel mondo del canto che gli potrebbe permettere di suggellare la passione più grande che ha.

L’ingresso di Andre nella scuola di Amici 22 e la cover di Make it rain di Ed Sheeran

L’ingresso di Andre, cantante di Amici 22, all’interno della scuola di Amici condotto da Maria de Filippi c’è stato con l’interpretazione di una cover sicuramente molto particolare. Il cantante di Lecco, infatti, ha eseguito una cover di Make it rain, canzone di Ed Sheeran che ha sicuramente conquistato il pubblico presente nella scuola di Amici, oltre che i professori di canto presenti all’interno della edizione 2022 del programma. Tra tutti, Arisa sembra essere il professore maggiormente conquistato dalle doti canore di Andre Mandelli, avendo definito il cantante un vero e proprio rombo di un motore di classe A.

Diverso il giudizio di Rudy Zerbi, che è apparso molto più critico nei confronti del cantante, ritenendolo, molto spesso, stonato o addirittura noioso nelle sue interpretazioni. Ovviamente, la crescita del cantante all’interno della scuola di Amici sarà assicurata anche dal confronto con Rudy Zerbi e le critiche mosse da parte del professore. Allo stesso tempo, Andre appare già uno dei cantanti più amati all’interno della scuola di Amici, soprattutto grazie al suo timbro vocalico.

Così come tutti gli artisti di Amici 22, anche Andre è presente su diversi profili social dove potranno essere osservati gli aggiornamenti della sua esperienza ad Amici e diversi contenuti che dimostrano la sua grande passione per il canto e per la musica. Su Instagram Andre, il cantante di Amici 22, è presente con il nickname @andre__officialsinger, mentre su Tik Tok può essere ricercato come andre.mandelli.