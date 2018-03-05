Home Attualità Chi è Aida Nizar, la spagnola contro Marco Ferri a Domenica Live

di Redazione 05/03/2018

Marco Ferri protagonista suo malgrado a Domenica Live con la spagnola Aida Nizar: nel mirino la storia d’amore tra il naufrago e Aylen Milla. Aida Nizar a Domenica Live accusa Marco Ferri Domenica 4 marzo 2018 non ci sono state solamente le elezioni politiche in Italia, bensì il pubblico italiano che il fine settimana si riunisce davanti al piccolo schermo ha conosciuto nel salotto di Domenica Live una certa Aida Nizar. Un vero e proprio terremoto, tanto che Barbara D’Urso ha avuto difficoltà a domare l’esuberanza della VIP iberica. E proprio la Nizar non le ha mandate a dire nei confronti di un protagonista dell’Isola dei Famosi 2018: si tratta di Marco Ferri. Chi è Aida Nizar Aida è una vera e propria star in Spagna. Originaria di Valladolid, che si trova nella parte nord occidentale della Penisola Iberica, la donna è diventata famosa, oltre ad essere coordinatrice di vari programmi musicali, per essere apparsa in alcuni reality show spagnoli, come il Grande Hermano, Supervivientes e il Grande Fratello VIP in versione madrilena. Proprio in questo reality ha conosciuto due italiani, Marco Ferri ed Elettra Lamborghini. Con entrambi ha avuto un acceso diverbio, per ragioni diverse. Addirittura, Elettra e Aida sembra che dovevano incontrarsi nuovamente all’Isola dei Famosi italiana, ma la Lamborghini si vuole concentrare sulla musica e Aida ha rifiutato per il cachet basso. Aida Nizar contro Marco Ferri L’astio tra Marco Ferri e Aida Nizar risale ai tempi in cui il figlio di Riccardo Ferri si è cimentato nell’esperienza del Grande Fratello VIP in Spagna, in cui il giovane ha conosciuto la ormai sua ex fidanzata, Aylen Milla, modella e attrice argentina. Aida Nizar era anche lei concorrente del reality e non ha preso in simpatia l’italiano. Ancora oggi, Aida va contro Ferri jr., tanto che ha rivelato in modo molto colorito e plateale che il giovane modello italiano è interessato solo ai soldi e ad essere popolare, visto che ai tempi del reality si era fidanzato solo per denaro. E solo dopo che ha provato a corteggiarla. Pare che Ferri volesse avere una storia con Aida, ma lei lo abbia rifiutato. Dentro la casa del Gran Hermano, inoltre, Marco avrebbe fatto l’amore con Aylen e si sarebbe assicurato che lei guardasse. Secondo la VIP, quella di Marco con la sua fidanzata non era una storia d’amore, era solo per guadagnare denaro e popolarità e sfruttare la situazione una volta fuori dalla Casa. Cosa risponderà il diretto interessato?

