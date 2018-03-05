Home Intrattenimento Notte degli Oscar 2018, Chiara Ferragni rinuncia al Red Carpet

di Redazione 05/03/2018

La notte degli Oscar 2018 si è appena conclusa come sempre tra malcontenti e soddisfazioni. La nuova edizione però sembra non essere stata contrassegnata fa particolari gossip, anche se Chiara Ferragni rinuncia al Red Carpet Chiara Ferragni quando partorisce? L'Italia ormai da più di un anno segue con attenzione e la storia d'amore tra Chiara Ferragni e Fedez. Il rapper e la fashion blogger sono stati definiti la coppia cool per eccellenza, belli, intelligenti e famosissimi in tutto il mondo. Nessuno, soprattutto i più pessimisti, avrebbero mai immaginato che l'amore sarebbe arrivato vicinissimo al lieto fine... Ma dopo la proposta di matrimonio ecco un altro grande annuncio: Chiara Ferragni incinta di Fedez... Ma in questi mesi i fan hanno posto alla coppia sempre la stessa domanda: Chiara Ferragni quando partorisce? Keep and calm, ormai non dovrebbe mancare molto, alla fine del mese di marzo il piccolo Leone dovrebbe venire al mondo. Oscar 2018, Chiara Ferragni e Fedez assenti al Red Carpet In queste ultime settimane Chiara Ferragni e Fedez hanno dovuto rinunciare a diversi impegni lavorativi, soprattutto la fashion blogger. Alla base di tale motivazione ci sarebbe la gravidanza di Chiara Ferragni. A raccontare tutto è stata la coppia attraverso un post sui social. La scelta di uno stop comunque necessario è dipeso dal rallentamento nella crescita gestazionale del piccolo Leo, che dovrebbe venire al mondo fra poche settimane. Quanto detto è per far diventare Chiara Ferragni e Fedez i grandi assenti al Red Carpet degli Oscar 2018. Oscar 2018 film e attori premiati Come abbiamo già avuto modo di annunciare, gli Oscar 2018 non hanno creato lo stesso scalpore dello scorso anno. Se ben ricordate in quell'occasione hanno letteralmente rubato la scena il caso di molestie e il mancato record di La la Land, tornato comunque a casa con ben sei statuette d'oro. La notte degli Oscar 2018 si è conclusa con film e attori premiati, già previsti nel corso dei mesi. A trionfare in modo assoluto e stato il film Forma dell'acqua di Guglielmo Del Toro, premiato appunto come Miglior Film. Tra gli attori premiati troviamo Frances McDorman Miglior attrice protagonista grazie al film Tre manifesti a Ebbing, mente la statuetta per Miglior attore non protagonista va Gary Goldman grazie al film L'ora più buia.

