Dieta del magnesio, quali cibi mangiare per dimagrire e stare in salute

di Redazione 05/03/2018

Come funziona la famosa dieta del magnesio, che alimenti mangiare per perdere peso e rinforzare le ossa e le controindicazioni di questo regime alimentare Come funziona la dieta del magnesio La dieta del magnesio è un regime alimentare ipocalorico, visto che sta intorno alle 1200-1500 calorie. Oltre alla prospettiva di far perdere addirittura fino a 7 chili in 4 settimane, questo regime alimentare può essere la soluzione per evitare la carenza di questo prezioso elemento nutritivo. Oltre a favorire una perdita di peso rapida, con questa dieta si possono rinforzare ossa, denti e cuore. Il magnesio è un minerale essenziale per la salute dell’organismo umano, ma per diversi motivi si va in carenza. I sintomi possono essere emicrania, ipertensione, problemi di attenzione e addirittura malattie cardiache, comparsa di diabete tipo 2 e morbo di Alzheimer. Conoscere quali alimenti hanno questo prezioso elemento consentirebbe di sentirsi di buon umore, in forma e, perché no, perdere i chili di troppo. Come dimagrire col magnesio Il magnesio da solo non basta per perdere peso, bisogna associare un’attività fisica moderata e cercare di adottare uno stile di vita regolare. E’ importante camminare o dedicarsi a uno sport come il nuoto, o andare in palestra 2 o 3 volte alla settimana. Nei fine settimana o per andare al lavoro, nelle giornate di bel tempo si potrebbe riporre l’auto in garage e usare la bicicletta. Il pregio di questo regime alimentare che potenzia l’apporto di magnesio è che non si sentirà stanchezza, senso di fame e di frustrazione. Sintomi tipici di chi, di solito, è costretto a ridurre le porzioni per ritornare al peso forma. Unica controindicazione è quella di mangiare le stesse cose, mentre è obbligatoria la varietà in questa alimentazione al fine di non risultare carenti di altri elementi utili all’organismo. Quali alimenti mangiare per avere magnesio Il magnesio è presente in molti alimenti e ci si trova ad avere veramente l’imbarazzo della scelta su cosa mangiare. Questo minerale si trova principalmente nelle verdure verdi fresche, perché forma la clorofilla. Tra gli altri cibi ricchi di magnesio ci sono il germe di grano non macinato, soia, fichi, mais, mele, semi oleosi, noci e in particolare le mandorle. Alte dosi di magnesio sono state riscontrate nel pesce, nell’aglio, nel tofu, nei fagioli di Spagna, nelle pesche e nelle albicocche. Affinché l’organismo umano utilizzi a pieno il magnesio, non bisogna dimenticarsi di assimilare il giusto apporto di vitamina D. Tutti gli alimenti suggeriti andrebbero consumanti, se possibile, crudi o cotti a vapore, o in alternativa mediante cottura al cartoccio, alla piastra o bolliti. Nella dieta del magnesio sono banditi cibi e bevande con zuccheri raffinati, sale e alcol, quindi no a salse, cibi precotti e fritture. Per insaporire, è consentito l’utilizzo di spezie ed erbe aromatiche, e non superare i 30 ml di olio al giorno, da utilizzare solo come condimento.

