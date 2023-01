Una nuova scossa di terremoto è stata registrata nel Cesenatico e avvertita anche a Ravenna. Qualche ora dopo un altro terremoto. Non ci sono danni.

Sciame sismico: nuova scossa nel Cesenatico avvertita anche a Ravenna

La Rete sismica nazionale ha registrato alle 6.32 una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 con epicentro a 4 chilometri da Gambettola, nella provincia di Forlì-Cesena, e ipocentro a una profondità di circa 18 chilometri. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) lo conferma su Twitter.

Dopo qualche ora, per la precisione alle 11.29, si registra un’altra scossa di magnitudo 3.8 con epicentro a 4 chilometri da Cesenatico e profondità di 18 chilometri.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia fa quindi il punto della situazione sullo sciame sismico che in questi giorni sta colpendo la provincia di Forlì-Cesena: solo nel mese di gennaio sono stati registrati oltre 40 terremoti, di cui 23 scosse dal 26 gennaio con magnitudo compresa tra 1.4 e 4.1.

Nonostante la scossa sia stata avvertita dalla popolazione locale “forte e chiara”, il sindaco di Ravenna scrive su Facebook che: “In relazione alla scossa di terremoto di magnitudo 4.1 registrata dall’Ingv alle 6:32 con epicentro a Gambettola, avvertita anche a Ravenna, al momento non si registra nessun danno“.

La scossa di terremoto di magnitudo 4.1, oltre che nel Cesenatico, è stata infatti avvertita anche a Ravenna e Rimini.

Scuole chiuse e circolazione ferroviaria sospesa dopo la scossa di terremoto

La sindaca di Gambettola, Letizia Bisacchi fa sapere che la cittadina distante 4km dall’epicentro della scossa, sta effettuando “tutte le verifiche sugli edifici, comunque in via precauzionale oggi le scuole rimangono chiuse”. Nel posto su Facebook si legge: “Si comunica la decisione della chiusura di tutte le scuole nel Comune di Gambettola, in via precauzionale, a seguito della forte scossa verificatasi in mattinata di magnitudo 4.1. Nel frattempo si terranno le verifiche del caso”.

Sempre in via precauzionale, alle 6.50 era stata sospesa la circolazione ferroviaria fra Rimini e Cesena e fra Cesenatico e Igea Marina. Il traffico ferroviario ha ripreso con regolarità la sua attività dalle 9.40, in seguito ai controlli previsti dalle normative di sicurezza sullo stato della linea.