Chi è Samu Segreto, ballerino Amici 22: età, biografia, altezza, fidanzata, profili social

Conosciuto con il nomignolo di Samu all’interno della scuola di Amici 22, Samuele Segreto è un ballerino che ha già particolarmente impressionato i giudici e i professori di ballo all’interno dell’edizione 2022-2023 del programma condotto da Maria de Filippi. Samuele Segreto è un ballerino che, nel corso della sua giovane carriera, ha avuto modo di rapportarsi anche al mondo della recitazione, recitando all’interno del film Il mio corpo vi seppellirà. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito di Samu, ballerino di Amici 22, relativamente a biografia, altezza e peso, fidanzata, profili social e tanto altro ancora.

Biografia di Samu Segreto, ballerino di Amici 22

Samu Segreto è uno degli allievi più giovani presenti all’interno della scuola di Amici 22, nell’edizione 2022-2023 del programma televisivo condotto da Maria de Filippi. In effetti, il giovane ballerino è nato il 23 luglio del 2004 a Palermo, a dimostrazione di un grande talento sicuramente precoce nel ballerino che, nella sua giovane carriera, ha lavorato non soltanto nel mondo della danza ma anche in quello della recitazione.

In effetti, le grandissime qualità di Samu Segreto sono state avvertite anche dai professori di ballo presenti all’interno della scuola di Amici 22, sottolineando soprattutto quanto sia fondamentale che il ballerino abbia queste qualità nonostante la sua giovane età.

Carriera di Samu Segreto ed esperienze del ballerino di Amici 22

Come detto precedentemente, nonostante la giovanissima carriera, Samuele Segreto, ballerino conosciuto con il nomignolo di Samu ad amici 22, ha avuto modo di accumulare diverse esperienze nel mondo del ballo e del cinema. Samu frequenta l’istituto di ballo Mario Rutelli, avendo iniziato nel mondo della danza fin da giovanissimo. Dopo essersi appassionato alla danza fin da piccolo, all’età di 8 anni, nel 2012, ha iniziato a ballare hip hop, disciplina di danza che gli ha permesso di diventare sempre più valido nella sua materia.

L’ingresso all’interno della scuola di amici ha sicuramente consolidato le qualità e la riconoscibilità del giovane ballerino di Palermo, ma Samu Segreto aveva già ottenuto esperienze piuttosto importanti, rappresentando la Nazionale italiana ai mondiali di hip hop che si sono tenuti a Las Vegas. Inoltre, il giovane ballerino ha recitato anche all’interno della pellicola il mio corpo vi seppellirà, interpretando il ruolo di turiddu, essendo grande appassionato anche di recitazione.

Samu Segreto, profili social e Instagram

Così come tanti altri artisti presenti ad Amici 22, Samu è presente sui social attraverso degli account già particolarmente seguiti da parte di spettatori e fan di amici 22. Le ottime prove e la bellezza di Samu Segreto contribuiscono a creare un grande hype nei confronti del ballerino, presente su Instagram con il nickname @samusegreto e già seguito da oltre 42.000 persone.

Vita privata e fidanzata di Samu Segreto, ballerino di Amici 22

Della vita privata di Samu si sa ben poco, dal momento che lo stesso ballerino di Amici 22 non ha condiviso molto delle sue esperienze e delle sue passioni, né sui social, né all’interno della scuola di amici. Guardando il suo profilo Instagram, si può notare che Samuele Segreto è molto legato alla sua famiglia, avendo condiviso numerose foto con la stessa; stesso dicasi anche degli amici, con cui è solito postare delle foto su Instagram che li vedono insieme in momenti quotidiani. Si sa poco, inoltre, delle sue possibili relazioni, dal momento che Samuele Segreto è apparso molto discreto, in tal senso, sui social e su Instagram.