Tra i nomi presenti nel cast del Grande Fratello VIP 7, condotto da Alfonso Signorini, figura anche quello di Ginevra Lamborghini, nipote del celebre imprenditore Ferruccio Lamborghini e sorella della celebre cantante e showgirl Elettra Lamborghini, con cui la giovane concorrente del Grande Fratello VIP ha dimostrato di non essere in ottimi rapporti. La sua presenza all’interno del programma non è passata inosservata, soprattutto per i comportamenti che la Ginevra Lamborghini ha assunto in occasione dei primi giorni: ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito di biografia, carriera, profili social come Instagram e tanto altro ancora su Ginevra Lamborghini, sorella della cantante Elettra Lamborghini.

Biografia di Ginevra Lamborghini, nuova concorrente del Grande Fratello VIP 7

Tra i tanti concorrenti inclusi nel cast del Grande Fratello VIP 7 c’è anche Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra Lamborghini. Nata a Bologna il 25 settembre del 1994, Ginevra Lamborghini è la figlia di Tonino Lamborghini e Luisa Peterlongo. Nata e cresciuta all’interno di una famiglia sicuramente molto importante e dedita al mondo dell’imprenditoria e dello spettacolo, Ginevra Lamborghini ha un fratello, Ferruccio, e tre sorelle, tra cui Flaminia, Lucrezia ed Elettra Lamborghini.

Dopo aver ottenuto la maturità, Ginevra Lamborghini ha iniziato l’Università Cattolica di Milano, dove ha iniziato a seguire il corso di scienze politiche e relazioni internazionali che, però, non ha portato a termine. Successivamente, infatti, la sorella di Elettra Lamborghini si è trasferita a Bologna per frequentare il corso di Culture e tecniche del fashion.

Vita privata di Ginevra Lamborghini e il rapporto con sua sorella Elettra

Come spiegato da Ginevra Lamborghini all’interno della casa del Grande Fratello VIP 7, il rapporto con sua sorella Elettra Lamborghini non è dei migliori. La sorella, infatti, non l’ha invitata al matrimonio con il DJ Afrojack e, in generale, è dal 2019 che le due non si parlano. Nonostante ciò, Ginevra Lamborghini ha spiegato di voler ricucire i rapporti con sua sorella, qualora anche quest’ultima lo volesse, dimostrando anche di essere molto simile a lei soprattutto per quel che concerne la passione per la musica e per il canto.

Ginevra Lamborghini su Instagram: follower e nickname

Ginevra Lamborghini è presente sui social, in particolar modo su Instagram, con il nickname @ginevra.lamborghini; grazie alla celebrità della sua famiglia e di sua sorella Elettra Lamborghini, Ginevra Lamborghini era stata già in grado di costruire un grande successo su Instagram, con numerosi seguaci. Tuttavia, l’ingresso nella casa del Grande Fratello VIP 7 le ha permesso di aumentare repentinamente il numero di follower, che hanno superato i 100mila in poche ore. Sul suo profilo Instagram, Ginevra Lamborghini condivide principalmente la sua musica e le sue canzoni, tra cui l’ultimo singolo AMAMI DAVVERO, presente su Spotify.