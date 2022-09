Fin dall’inizio di Amici 22 un nuovo mistero ha riguardato gli spettatori e i fan del programma televisivo condotto da Maria de Filippi su Canale 5; alla domanda, posta dalla conduttrice ad Alessandra Celentano, relativamente a se fosse fidanzata, la maestra di ballo ha risposto che ha finalmente un nuovo fidanzato. Tra lo stupore generale del pubblico presente e dei fan del programma televisivo, in molti si sono chiesti chi è il fidanzato di Alessandra Celentano. Rudy Zerbi e altri hanno iniziato a rilasciare indizi sul web cercando di capire chi sia la nuova fiamma di Alessandra Celentano, storica maestra di ballo presente all’interno della scuola di amici punto; tutto ciò che c’è da sapere a proposito di chi è il nuovo fidanzato di Alessandra Celentano.

Alessandra Celentano, nuovo fidanzato: le dichiarazioni della maestra in diretta

Dopo la dichiarazione di Alessandra Celentano in diretta, a seguito dell’inizio della nuova edizione di Amici 22, in molti si sono stupiti, a proposito del fatto che Alessandra Celentano avesse dichiarato di avere un nuovo fidanzato. La stessa maestra di ballo ha chiesto, stupita, se fosse così strano che avesse un fidanzato e Maria de Filippi, scherzando, ha risposto ironicamente che lo è per tutti. Da questo momento in poi, dunque, sono partite le ricerche via social per scoprire chi è il nuovo fidanzato di Alessandra Celentano; attraverso diversi indizi, che sono stati offerti da Rudy Zerbi e altri, è possibile sapere di più a proposito di chi sia il nuovo fidanzato di Alessandra Celentano.

Fidanzato di Alessandra Celentano: l’indizio di Rudy Zerbi

Il nuovo fidanzato di Alessandra Celentano ha un’identità ancora misteriosa e, per molti, si tratta soltanto di una trovata pubblicitaria per aumentare gli ascolti nel contesto di amici 22. Rudy Zerbi ha spiegato che Alessandra Celentano parla spesso del suo nuovo fidanzato nei camerini e, non potendo rivelare l’identità del nuovo fidanzato di Alessandra Celentano, il professore di canto si è limitato a spiegare che si tratta di una persona che vive al Nord. Ovviamente, si tratta di un indizio molto generico, ma che fa già pensare ad alcuni nomi scritti sui social da parte di numerosi utenti.

Chi è il nuovo fidanzato di Alessandra Celentano? Il post dell’account Instagram di Amici 22

L’account ufficiale di Amici 22, presente su Instagram, ha scherzato a proposito di chi sia il nuovo fidanzato di Alessandra Celentano. Postando una foto che vede Alessandra Celentano con un uomo, del quale l’identità è stata nascosta, l’account ufficiale di Amici ha invitato i fan del programma televisivo condotto da Maria de Filippi a scrivere, nei commenti, chi sia il nuovo fidanzato di Alessandra Celentano.

In molti hanno scherzato, citando addirittura il caso di Mark Caltagirone, e tra coloro che hanno ironizzato a proposito del nuovo fidanzato di Alessandra Celentano ci sono anche Raimondo Todaro e Rudy Zerbi, professori confermati nel loro ruolo ad Amici 22. Ovviamente, ci si aspetta che l’identità del nuovo fidanzato di Alessandra Celentano venga presto svelata, per quanto si tratta di un mistero che interessa tutti i fan del programma televisivo.