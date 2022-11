Chi è Jenna Ortega: Mercoledì nella nuova serie Netflix di Tim Burton

Debutta su Netflix Mercoledì, la serie tv diretta dal regista Tim Burton. Jenna Ortega nel ruolo della protagonista è Mercoledì Addams, ecco chi è la giovane attrice.

Jenna Ortega: il debutto con Disney

Jenna Marie Ortega, nata il 27 settembre 2002, è un’attrice americana. Ha iniziato la sua carriera da bambina, ottenendo i primi riconoscimenti per il ruolo della giovane Jane nella serie “Jane the Virgin” (2014-2019).

Il primo vero slancio nella sua carriera risulta l’interpretazione di Harley Diaz nella serie Disney Channel “Harley in mezzo” (2016-2018), che le è valsa anche un Imagen Award.

Ortega ha interpretato Ellie Alves nella seconda stagione della serie thriller Netflix “You” e ha recitato nel film Netflix “Yes Day” (2021).

Ha ricevuto il plauso della critica per la sua interpretazione nel film drammatico “The Fallout” (2021), e ha continuato a recitare nei film slasher “X” e “Scream” (entrambi del 2022), affermandosi come una “Scream Queen”, ovvero un’attrice particolarmente tagliata per i film dell’orrore.

Jenna Ortega è una perfetta Mercoledì Addams

Tim Burton, che ha scritto e diretto la serie tv Netflix “Mercoledì”, ha dichiarato che Jenna Ortega è di fatto la scelta perfetta, se non l’unica possibile, per restituire una degna interpretazione della figlia maggiore di Morticia e Gomez Addams.

Non soltanto la giovane attrice statunitense sembra essere particolarmente tagliata per i ruoli in film e serie tv con sfumature dark e horror, ma la stessa ha dichiarato in alcune interviste di essere stata una bambina un po’ stramba, proprio sulle orme di Mercoledì Addams.

Secondo quanto raccontato da Jenna Ortega, infatti, da piccola l’attrice era solita svolgere delle autopsie su piccoli animali che trovava nel suo giardino, come ad esempio le lucertole.

Un passatempo che si addice perfettamente al personaggio di Mercoledì Addams, di cui Jenna Ortega sarà presumibilmente una perfetta interprete. Questa comunque è anche la convinzione dello stesso regista Tim Burton.

Altri ruoli in film e serie TV di Jenna Ortega

Di seguito la lista dei film e delle serie TV in cui Jenna Ortega ha recitato:

Cinema

Iron Man 3 (Iron Man Three), regia di Shane Black (2013)

Oltre i confini del male – Insidious 2 (Insidious: Chapter 2), regia di James Wan (2013)

Piccole canaglie alla riscossa (The little rascals save the day), regia di Alex Zamm (2014)

Young Love, regia di Jacob Michael Keller – cortometraggio (2014)

After Words, regia di Juan Feldman (2015)

In viaggio con Flora (Saving Flora), regia di Mark Drury Taylor (2018)

Girl Code, regia di Julie Bowen – cortometraggio (2019)

Wyrm, regia di Christopher Winterbauer (2019)

La babysitter – Killer Queen (The Babysitter: Killer Queen), regia di McG (2020)

Yes Day, regia di Miguel Arteta (2021)

La vita dopo – The Fallout (The Fallout), regia di Megan Park (2021)

Scream, regia di Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett (2022)

Studio 666, regia di Bj Mcdonnell (2022)

X: A Sexy Horror Story (X), regia di Ti West (2022)

American Carnage, regia di Diego Hallivis (2022)

Televisione