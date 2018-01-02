Chi è Logan Paul? Bufera dopo video con vittima di suicidio

Logan Paul era con gli amici nella foresta di Aokigahar, vicino al Monte Fuji, un luogo tristemente noto per la sua fama. Il blogger Usa ha riso e scherzato con gli amici appena si imbatte in un presunto cadavere e ha pubblicato tutto su YouTube. Il video è stato rimosso e il giovane si è scusato.

Blogger e attore: ecco chi è Logan Paul

Probabilmente oggi pomeriggio navigando su Twitter vi siete ritrovati a leggere la storia di Logan Paul e della sua bravata. Il blogger e attore americano è stato attaccato perché ha postato un video su YouTube nel quale ridere insieme agli amici davanti ad un cadavere. Logan faceva trekking nella foresta di Aokigahar, nei pressi Monte Fuji, un posto noto anche come la foresta dei suicidi. Questo atteggiamento ha disgustato tantissime persone che hanno visto il video tanto che Logan Paul è stato costretto a rimuoverlo e a scusarsi pubblicamente su Twitter. Logan Paul ha 22 anni ed è una delle web star più apprezzate negli Stati Uniti. Ha iniziato a postare i suoi video con l'app Vine. Il suo canale YouTube ha milioni di follower. Qualche anno fa ha abbandonato gli studi in Ohio e si è trasferito a Los Angeles e ha recitato in famose serie tv tra cui Law & Order e Weird Loners. Anche il fratello minore Paul è uno youtuber.

La foresta dei suicidi in Giappone

Il sospetto è che Logan Paul si sia recato nella foresta dei suicidi di proposito. Qualcuno degli amici nel video commenta la scena dicendo che il presunto cadavere non sembra in buone condizioni e il blogger ribatte: «Come, non ti sei mai trovato davanti a un cadavere?». Un noto youtuber, Kandee Johnson, ha chiesto a YouTube di intervenire e che siano prese delle azioni contro Paul perché la maggior parte dei suoi follower sono dei ragazzini. Nella foresta di Aokigahara, solo nel 2013 sono stati trovati i corpi di 105 persone. Ovunque ci sono cartelli che invitano gli aspiranti suicidi a desistere ma il Giappone è il sesto paese al mondo con il più alto numero di suicidi.