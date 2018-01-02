Maltempo in Costiera Amalfitana: turista uccisa da onda a Praiano

Tragedia causata dal maltempo a Praiano, sulla Costiera Amalfitana. Una turista è caduta in mare ed è stata risucchiata da un'onda anomala insieme ad altri due amici. Per la donna non c'è stato nulla da fare mentre gli altri turisti sono ancora sotto choc.

Risucchiata da onda anomala: la prima tragedia del 2018

Una turista di 55 anni originaria del Veneto era in vacanza a Praiano insieme ad altri tre turisti che avevano scelto di trascorrere il capodanno nella splendida Costiera Amalfitana. In queste ore un forte maltempo si è abbattuto sulla zona e non c'è stato scampo per la turista veneta. La donna faceva trekking con il marito sul sentiero che porta da Praia ai ristoranti, erano circa le undici del mattino quando si è verificata la terribile tragedia. Oltre alla vittima altre persone sono finite in mare ma l'acqua gelida non ha lasciato scampo alla 55enne. La salma è stata condotta presso la camera mortuaria dell'ospedale di Castiglione di Ravello in provincia di Salerno.

Repubblica ha riportato la ricostruzione dell'accaduto, insieme alla donna c'era il marito, e una coppia di amici. Solo uno di loro è riuscito a rimanere sulla banchina e ha lanciato l'allarme. L'uomo ha lanciato in salvagente in acqua salvando la moglie, la turista bellunese e il marito erano già finiti al largo rendendo difficoltose le operazioni di salvataggio. Il sindaco di Praiano, rammaricato per l'accaduto, ha detto che la coppia non aveva figli, e ha aggiunto che è “atroce” il fatto che una vacanza si sia trasformata in tragedia.

Tragedia simile 19 anni fa

Gli inquirenti adesso sono impegnati nella ricostruzione della dinamica dell'incidente che ha causato la morte della turista. In particolare vogliono capire che cosa li ha spinti ad avvicinarsi troppo alla riva nonostante il maltempo e il mare grosso. Tuttavia questa non è la prima tragedia simile a Praiano come riporta Il Mattino di Napoli. Il 25 gennaio 1999 Manuela Castaldo venne travolta mentre passeggiava in spiaggia con un uomo. La donna originaria di Mogadiscio e residente a Napoli aveva pranzato in un ristorante e aveva deciso di fare due passi con l'amico. A volte il destino ha una trama fitta e intricata e non possiamo davvero fare nulla per impedire di rimanere incastrati.