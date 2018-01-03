Clic days Unicusano, per le nuove borse di studio
di Redazione
03/01/2018
Avere la possibilità di ottenere una borsa di studio per frequentare l’università e prepararsi al proprio radioso futuro. Questa opportunità viene offerta dall’Università Telematica Niccolò Cusano in un periodo speciale a tutti i diplomandi dell’anno in corso, cioè a coloro che conseguiranno il titolo di diploma della scuola superiore nel 2018. Si tratta dell’iniziativa Clic Days Unicusano, che vuole premiare chi abbia la volontà di investire sul proprio futuro e che voglia proseguire gli studi in un modo agevole e adatto anche a chi non abbia la possibilità di frequentare le classi canoniche.
A chi si rivolgono i Clic Days Unicusano?Com’è già stato accennato, i Clic Days Unicusano si rivolgono a tutti gli studenti che conseguiranno il diploma di scuola secondaria superiore nell’anno scolastico 2017/2018, all’interno di uno degli istituti presenti nel territorio del Comune di Roma, o di un Comune Confinante. Inoltre, la selezione delle domande avverrà seguendo i criteri per l’ammissione e sino al raggiungimento del numero massimo di borse di studio che potranno essere erogate da parte dell’Istituto Universitario. Verranno esclusi coloro che abbiano già ottenuto un esonero dal pagamento delle tasse universitarie e coloro che abbiano già ottenuto, per altro titolo, un contributo allo studio.
Che cosa sono i Clic Days Unicusano?I Clic Days Unicusano sono dei giorni davvero speciali! Infatti, durante queste giornate sarà possibile inviare le domande per la partecipazione al bando e l’assegnazione delle borse di studio. Queste giornate si terranno presto: infatti, i Clic Days Unicusano sono previsti dal 15 febbraio 2018 alle ore 16 sino alle ore 24 del 28 febbraio 2018.
Come si può partecipare ai Clic Days Unicusano?Per poter partecipare attivamente ai Clic Days Unicusano sarà necessario rispettare il regolamento. Infatti, gli stessi riguardano l’erogazione di borse di studio per tutti i corsi di laurea che abbiano un Percorso Plus e che vedano, quindi, la possibilità di un collegamento rispetto al contributo. Per richiedere il contributo effettivo sarà necessario inviare la domanda di assegnazione della borse di studio all’email [email protected]: l’invio potrà essere effettuato solo mediante posta certificata, e non attraverso una casella di posta ordinaria, pena l’esclusione dal bando. Le borse di studio previste per chi parteciperà ai Clic Days Unicusano saranno in tutto 75 e prevedono moltissimi vantaggi per gli assegnatari.
Che cosa comprendono le borse di studio Unicusano?Le borse di studio dell’Università Telematica Niccolò Cusano comprendono differenti vantaggi, tra i quali si devono certamente ricordare i seguenti:
- La copertura per tutti i cinque anni di studio all’università;
- La messa a disposizione del servizio mensa, bar, della navetta, della palestra e di tutte le altre attività ricreative;
- La possibilità di frequentare vere lezioni all’interno del campus universitario che si trova a Roma;
- La possibilità di frequentare corsi di lingua inglese, e di una seconda lingua straniera, a costo zero per tutti i cinque anni di studio;
- La possibilità di svolgere attività formative all’interno della redazione di Radio Cusano Campus e di TAG24;
Redazione