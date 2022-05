Luigi Strangis è un allievo della ventunesima edizione di Amici 21, categoria canto e senza dubbio una delle personalità di maggior rilievo in questa edizione del programma. Classe 2001, nato a Lamezia Terme, comune calabrese, nato da madre calabrese e padre napoletano. Luigi non ha mai preso lezioni di canto però, come detto dai vocal coach, sulla sua voce è facile lavorare grazie alla sua dote musicale. Il suo primo inedito è stato pubblicato nel 2019 e si intitola “Only you”. Al suo arrivo in casetta Luigi ha da subito confessato di soffrire di Diabete e lo stress non fa altro che incidere sulla sua malattia, pertanto, il cantante ha deciso bene di godersi il momento e il suo percorso all’interno del Talent senza dar troppo peso alle cose. Ecco tutto ciò che c’è sa sapere a proposito di chi è Luigi cantante di Amici 21, che ha pubblicato da poco il suo nuovo singolo Tienimi stanotte.

Chi è Luigi Strangis: il percorso del cantante ad Amici 21

Luigi Strangis si è presentato ai casting di Amici il penultimo giorno e quando Maria gli ha chiesto perché si fosse presentato così tardi ai casting, lui ha ammesso che non si sentiva sicuro delle sue capacità e che sono stati i genitori a spingerlo a provare. Scelta giusta dato che Luigi, presentandosi ai provini con la sua chitarra elettrica e il suo inedito ha colpito Rudy Zerbi che subito ha deciso di dargli il banco. Al contrario, Anna Pettinelli non ha apprezzato la sua performance; Lorella Cuccarini rimasta neutra.

#Caroligi: Luigi e Carola di Amici 21 stanno insieme?

All’interno della scuola Luigi ha instaurato un rapporto particolare con la ballerina Carola Puddu, tanto da far sviluppare l’hashtag #caroligi sui social, anche se pare che i due non siano mai andati oltre una forte simpatia: solo nel momento della sua eliminazione, Carola ha confessato al cantante i suoi sentimenti.

Luigi cantante di Amici 21: canzoni pubblicate dal cantante

Nella scuola Luigi pubblica due singoli: “Vivo” e “Muro”, presentato a novembre 2021. Per il suo accesso al serale, Enrico Nigiotti scrive per lui una canzone “Tondo”. Luigi è senza dubbio uno dei candidati alla vittoria di questa edizione di Amici: sia per il successo che sta riscuotendo sia per il suo talento e stile inconfondibile.

Luigi Strangis: profilo Instagram

Luigi su Instagram conta 267 mila follower, sull’account luigi_strangis. Non ha molte foto, probabilmente perché le ha archiviate prima di entrare in casetta.