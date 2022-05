È stata registrata la puntata della semifinale del serale di Amici 21 che andrà in onda sabato 7 maggio su canale 5. Come ogni settimana sono state diffuse dal profilo Twitter Amici News le anticipazioni della puntata. Ormai il cerchio si è ristretto e sono solo sette i concorrenti in gara:

Team Celentano – Zerbi: Luigi e Michele

Team Cuccarini – Todaro: Alex, Sissi e Serena

Team Pettinelli – Peparini: Albe e Dario

Solo cinque tra questi allievi riusciranno ad andare in finale, prevista per il 14 maggio. Inoltre le regole per la semifinale sono cambiate: Maria De Filippi ha stabilito che saranno tre le manche a cui gli allievi erano abituati a decretare i finalisti. Dalle tre sfide (due di canto e una di ballo) si capirà chi sono i primi tre finalisti, successivamente due dei quattro allievi che andranno al ballottaggio e che verranno salvati andranno in finale, che sarà in diretta. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito delle anticipazioni della puntata di domani sabato 7 maggio 2022 di Amici 21 e quali sono i finalisti del programma di Maria De Filippi.

Amici21: chi sono i primi tre finalisti?

Sempre stando alle anticipazioni di Amici News relative alla puntata di domani sabato 7 maggio 2022 si sa chi sono i primi finalisti di Amici 21:

Prima finalista: Sissi

Secondo finalista: Michele

Terzo finalista: Luigi

Dopo aver svelato i nomi dei finalisti in studio, sono rimasti i quattro allievi che andranno al ballottaggio: anche in questo caso, però, l’esito è stato comunicato in casetta e si saprà con certezza solo il 7 maggio, quali saranno gli altri due finalisti.

Amici 21: ospite speciale dell’ottava puntata

Oltre le anticipazioni sui finalisti e su ciò che è accaduto in puntata, si sa chi è stato l’ospite speciale dell’ottava puntata. L’artista speciale ospitato durante l’ottava puntata è stato Marco Mengoni, uno degli artisti italiani sicuramente più amati nel panorama musicale.