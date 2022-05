Sissi, all’anagrafe Silvia Cesana, classe 1999, nata a Merone, è una concorrente di Amici 21, categoria canto. Sissi aveva già partecipato ad X Factor, arrivando fino agli Home Visit. La giovane cantautrice è entrata all’interno della scuola per volere della redazione ed è arrivata al serale con la professoressa Lorella Cuccarini, che ha creduto in lei sin da subito. All’interno della casetta è nata una storia d’amore tra Sissi e il ballerino Dario. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito di chi è Sissi cantante di Amici 21: età, vita, partecipazione a X Factor, canzoni e relazione con Dario.

Chi è Sissi: carriera della cantante di Amici 21

La passione che la giovane cantautrice Sissi ha per la musica è ben radicata e lei ha avuto un primo approccio con la musica già in tenera età. La sua carriera musicale è cominciata ben presto anche grazie alla casa discografica Sugar, la quale ha creduto in lei, accogliendola e puntando sul suo talento. Sissi ha già pubblicato diversi pezzi, molti dei quali già presenti su Spotify. Nel 2020 ha partecipato ad AmaSanremo presentando il brano “Per farti paura”.

Anche nel periodo del Lockdown la ragazza non ha mai smesso di lavorare sul suo talento e ha pubblicato due singoli: “Versus” e “Sento”. Per quanto riguarda X Factor, Sissi ha partecipato alla tredicesima edizione del talent all’epoca condotto da Alessandro Cattelan (adesso condotta da Ludovico Tersigni). Tutti e quattro i giudici (Mika, Manuel Agnelli, Sfera Ebbasta e Malika Ayane) sono stati colpiti dalla sua voce e riesce ad ottenere anche una standing ovation per la sua esibizione. Ad Amici 21 Sissi ha avuto modo di presentare la nuova canzone Dove sei.

Vita privata di Sissi

Non si sa molto della giovane ragazza, data la riservatezza che mantiene. Pare sia ancora impegnata negli studi. Inoltre si sa di lei che diversi tatuaggi sul corpo, alcuni dei quali dedicati a Amy Winehouse. Sissi su Instagram è rintracciabile all’account sissi.music, che conta 159 mila follower. Infine sappiamo che Sissi si è esibita nel 2019 insieme a Rkomi, i suoi cantanti preferiti sono David Bowie, Amy Winehouse, come si può ben capire dai tatuaggi e Marc Bolan.