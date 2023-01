Chi è Michel Adopo, il calciatore del Torino che ha segnato contro il Milan in Coppa Italia

La sfida di Coppa Italia tra Milan e Torino è stata, con grande sorpresa, vinta dalla formazione granata, che è riuscita nell’incredibile impresa di battere i rossoneri per 1-0 nei supplementari, nonostante l’uomo in meno per gran parte della gara. A siglare la rete del vantaggio del Torino, ai supplementari, è stato Michel Adopo, difensore della squadra granata che ha beffato il Milan costretto a uscire anzitempo dalla competizione. Quello di Adopo è un nome piuttosto sconosciuto in Italia, nonostante il difensore avesse iniziato la sua stagione al Torino da titolare. Ma chi è Adopo? Ecco tutto ciò che c’è sapere a proposito della sua carriera.

La carriera di Michel Adopo

Nato a Villeneuve-Saint-George il 19 luglio 2000, Michel Adopo è un difensore e centrocampista francese. Il trasferimento ufficiale avviene nel 2018 dal Torcy, con il difensore che prende parte alla vittoria della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana con la primavera. L’esordio ufficiale in Serie A c’è stato nel 2020, in occasione della vittoria per 2-0 del Torino contro la Roma: in quel caso, il francese è entrato al 95esimo minuto al posto di Alejandro Berenguer, poi ripetendosi anche in occasione della sfida di ritorno in campionato, contro i giallorossi.

Dopo aver trovato poco spazio al Torino, in virtù di una scelta tecnica della formazione e di problemi per infortunio, il francese si è trasferito in prestito alla Viterbese, in serie C, dove ha trovato anche la prima rete da professionista contro il Palermo: nell’anno successivo, le reti sono state addirittura due per il centrocampista e difensore francese che è tornato a giocare in prestito ancora nella formazione summenzionata. L’occasione, per Michel Adopo, arriva nel 2022, quando il difensore gioca gli incontri di pre-campionato con il Torino a causa di vari infortuni e assenze per la formazione granata: dopo aver esordito da titolare in campionato e aver perso il posto a causa dell’arrivo di Schuurs, il difensore ha trovato spazio in Coppa Italia, dove ha realizzato la rete contro il Milan agli ottavi di finale, valevole di vittoria per la formazione granata.