NBA: Alperen Sengun è il più giovane centro di sempre a realizzare una tripla doppia

Nella notte del 12 gennaio 2022 in NBA è stato possibile assistere a un altro importante record, dopo che – di recente – Donovan Mitchell era stato in grado di segnare ben 71 punti in una gara, inserendosi in un vero e proprio olimpo di cestisti. Il giovane Alperen Sengun, centro degli Houston Rockets, ha realizzato una insperata tripla doppia, diventando il centro più giovane di sempre a riuscirci in una partita. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito dei dati della sua partita.

Chi è Alperen Sengun e le qualità del centro turco

Alperen Sengun è un giovane centro turco, nato il 25 luglio 2002 e attualmente in forza agli Houston Rockets, che ne hanno acquistato le prestazioni al draft 2021, con la sedicesima scelta al primo giro. Fin da subito, il centro è stato in grado di distinguersi per le sue enormi qualità offensive, che gli hanno permesso di guadagnare spazio e diventare il centro titolare della squadra nel 2022, a seguito dello scambio di Wood con i Dallas Mavericks. Sengun ha sempre mostrato una grande visione di gioco, tale da rendergli possibile la realizzazione di assist importanti in post, scarichi da 3 e passaggi illuminanti per compagni di squadra wide open. A questa, unisce anche un’ottima capacità di giocare con il piede perno, realizzando movimenti in grado di confondere i difensori avversari e trovando facili layup.

Il record di Alperen Sengun nella notte NBA

Nella notte NBA e nell’ambito della sfida contro i Sacramento Kings, persa per 135-115, Alperen Sengun ha battuto un importantissimo record, diventando il più giovane centro di sempre a siglare una tripla doppia: per lui cifra tonda con 10 punti, 10 rimbalzi e 10 assist, che non sono serviti ad evitare la sconfitta ma che hanno mostrato tutto il suo incredibile talento. Non sono mancati anche complimenti da parte di due giganti della pallacanestro americana, in questo momento storico: Giannis Antetokoumpo e Nikola Jokic.