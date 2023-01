Morto Jeff Beck: il chitarrista è scomparso per un’improvvisa meningite batterica

Una vera e propria tragedia nel mondo della musica, del rock e della cultura in generale: è morto Jeff Beck, leggendario chitarrista che ha contribuito a fare la storia della musica, all’età di 78 anni. A causare la sua scomparsa è stata un’improvvisa meningite batterica, che ha colpito il chitarrista portandolo alla morte; i familiari hanno pubblicato un annuncio relativo alla morte su tutti i social, compreso Instagram, chiedendo privacy e comunicando ai fan il triste accaduto.

L’annuncio della morte di Jeff Beck

L’annuncio della morte di Jeff Beck è stato dato dalla famiglia del celebre chitarrista sui social, tra cui Instagram; con poche ma didascaliche parole, i familiari del chitarrista e cantante britannico hanno comunicato ai fan il tragico accaduto: «A nome della sua famiglia, è con profonda e profonda tristezza che condividiamo la notizia della scomparsa di Jeff Beck». Dopo aver improvvisamente contratto la meningite batterica, ieri è morto pacificamente. La sua famiglia chiede privacy mentre affronta questa terribile perdita».

La carriera di Jeff Beck e la sua importanza nella storia della musica

Jeff Beck è stato uno dei chitarristi più importanti di sempre nell’ambito della storia del rock e della musica in generale: il britannico, che aveva esordito nella sua carriera per sostituire Eric Clapton negli Yardbirds, attendo grande successo e riconoscimento mediatico, è diventato uno dei chitarristi e musicisti più rappresentativi di sempre nel contesto della storia della musica.

Nel corso della sua carriera, Jeff Beck ha pubblicato 3 album con gli Yardbirds, 4 con Jeff Beck Group, 2 con Beck, Bogert & Appice e 10 album da solista, arricchendo la sua discografia con 9 live, 2 raccolte e un album con Big Town Playboys. Con 8 Grammy e la presenza nella Rock and Roll Hall of a Fame, il chitarrista britannico è diventato uno dei più importanti di sempre nel suo genere e nella storia della musica in generale.