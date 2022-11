Kim Namjoon, aka RM dei BTS, annuncia su Instagram l’uscita del suo primo album da solista. Il disco si intitola “Indigo” ed uscirà il 2 dicembre 2022.

“Indigo”, l’album da solista di RM dei BTS

Il primo album da solista di RM, leader dei BTS, si intitola “Indigo”: lo rivelano sui social network l’artista e l’etichetta discografica BIGHIT MUSIC.

La speculazione è iniziata già nelle ultime settimane, soprattutto quando Kim Namjoon ha pubblicato diverse foto mentre era in studio, e adesso i fan hanno informazioni più precise. Non sono state rivelate molte informazioni su potenziali collaborazioni o una tracklist, ma BIGHIT MUSIC ha suggerito con un post su Twitter quella che sembra la copertina dell’album.

RM, da parte sua, conferma la prossima uscita del suo primo album da solita con una foto pubblicata su Instagram che raffigura semplicemente quello che sembra essere uno scatto ravvicinato della stoffa jeans. Nella descrizione si legge: “Indigo”, RM 1st Solo Album, 12/2.

“Attraverso “Indigo”, RM esprime i suoi pensieri e sentimenti sinceri e mette in mostra una musica di ampio raggio attraverso collaborazioni con vari artisti”

Un motivo per cui il nuovo album di RM dei BTS si intitola “Indigo”

Indigo, ovvero indaco, oltre ad essere adesso il titolo del primo album da solista del leader dei BTS Kim Namjoon, è innanzitutto una variante ben precisa del colore blu. La scelta non è stata affatto casuale e trova la sua ragione principale nel rapporto di RM con i BTS e con i fan. Probabilmente, chi segue RM da diversi anni lo avrà capito, ci saranno ulteriori motivazioni ben più profonde che verranno alla luce quando l’album sarà rilasciato. Per ora la seguente teoria è comunque accreditata.

L’indaco si ottiene mescolando il colore blu con il colore viola: nello spettro dei colori si trova infatti esattamente a metà tra il blu e il viola. Adesso, il colore viola è particolarmente significativo per i BTS e per i fan della boyband, in quanto è il colore associato al sentimento di affetto reciproco che lega le stelle del pop coreano alla loro fanbase. Il colore blu è invece un colore che RM sembra percepire come molto rappresentativo della sua persona.

Dal perfetto mix dei due colori deriva proprio l’indaco, in inglese “Indigo”, cioè il titolo dell’album da solista del leader dei BTS.

Quando esce “Indigo”, il primo album da solista di RM dei BTS

“Indigo”, il primo album da solista del leader dei BTS, RM, sarà disponibile dal 2 dicembre 2022. A confermarlo lo stesso Kim Namjoon su Instagram, così come l’etichetta discografica BIGHIT MUSIC lo ha ribadito su Twitter.

Intanto, l’account ufficiale dei BTS su Twitter cambia i suoi colori e modifica il profilo per supportare la prossima uscita del leader RM. Adesso l’icona del profilo ha lo sfondo color indaco, stessa cosa vale per l’immagine copertina, in cui è anche riportato il titolo dell’album.