Chi era Barbara Walters, prima donna conduttrice di notiziari: carriera e legacy

Barbara Walters, pioniera per le donne in televisione, si è spenta all’età di 93 anni. Chi era la prima donna conduttrice di notiziari negli USA: biografia e carriera.

Barbara Walters: la giornalista preferita degli americani

Barbara Jill Walters, classe 1929, è stata un’importante giornalista e personaggio televisivo statunitense. Conosciuta per la sua capacità di intervistare e la sua popolarità tra i telespettatori, Walters è apparsa ha condotto numerosi programmi televisivi, tra cui “Today“, “ABC Evening News”, “20/20” e “The View”.

Barbara Walters ha iniziato la sua carriera in “The Today Show” nei primi anni ’60 come scrittrice e produttrice di segmenti di storie di interesse femminile. La sua popolarità tra i telespettatori ha portato Walters trascorrere più tempo sullo schermo, e nel 1974 è diventata co-conduttrice del programma, la prima donna a detenere un titolo del genere in un programma di notizie americano.

Nel 1976, Walters ha continuato ad essere una pioniera per le donne nelle trasmissioni televisive, diventando la prima co-conduttrice femminile di un programma di notizie serali in rete, insieme a Harry Reasoner sull’“ABC Evening News”.

Walters ha intervistato ogni presidente e first lady degli Stati Uniti in carica da Richard Nixon a Barack Obama. Ha anche intervistato sia Donald Trump che Joe Biden, anche se non come presidenti.

Eredità e premi di Barbara Walters, pioniera per le donne in televisione

La brillante carriera di Barbara Walters le è valsa un posto riservato nella Television Hall of Fame nel 1989.

Il 15 giugno 2007, Walters ha inoltre ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Ha vinto gli “Emmy Awards” di Daytime e Prime Time, un “Women in Film Lucy Award” e un premio “GLAAD Excellence in Media”.

Nel 2008, Walters ha ricevuto il premio Disney Legends, assegnato a coloro che hanno dato un contributo eccezionale a The Walt Disney Company, che possiede la rete ABC. Nello stesso anno, ha ricevuto il Lifetime Achievement Award dalla New York Women’s Agenda.

Il 21 settembre 2009, Walters è stata premiata con un Lifetime Achievement Award al 30esimo Annual News and Documentary Emmy Awards al Lincoln Center di New York.

Omaggio a Barbara Walters, scomparsa a 93 anni

Barbara Walters, intrepida intervistatrice e conduttrice che ha aperto la strada come prima donna a diventare una superstar dei notiziari televisivi statunitensi, è morta all’età di 93 anni.

Bob Iger ha ricordato Barbara Walters con queste parole: “Barbara era una vera leggenda, una pioniera non solo per le donne nel giornalismo, ma per il giornalismo stesso”.

Cindi Berger, pubblicista di Walters, ha invece detto di Barbara: “Ha vissuto la sua vita senza rimpianti. È stata una pioniera non solo per le giornaliste donne, ma per tutte le donne”.

In un’intervista del 2004 al Chicago Tribune, la compianta Barbara Walters aveva dichiarato: “Non avrei mai pensato che avrei avuto questo tipo di vita. Ho incontrato tutti nel mondo. Probabilmente ho incontrato più persone, più capi di stato, persone più importanti, anche di qualsiasi presidente”.