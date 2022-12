Chi era Vivienne Westwood, stilista punk rivoluzionaria: carriera e legacy

La stilista britannica e pioniera della moda, che ha unito il punk e l’alta moda, si è spenta a 81 anni. Chi era Vivienne Westwood: carriera e legacy.

Vivienne Westwood: la rivoluzione dell’alta moda

Dame Vivienne Isabel Westwood, classe 1941, è stata una stilista e imprenditrice inglese, in gran parte responsabile di aver portato il punk moderno e le mode “new wave” nel mainstream.

Westwood ha realizzato abiti per la boutique che lei e Malcolm McLaren gestivano su King’s Road, che divenne nota come SEX. La loro capacità di sintetizzare abbigliamento e musica ha plasmato la scena punk britannica degli anni ’70, dominata dalla band della McLaren, i Sex Pistols. Considerava il punk come un modo per “vedere se si potevano mettere i bastoni fra le ruote sistema”.

Westwood ha aperto quattro negozi a Londra e alla fine si è espansa in tutta la Gran Bretagna e nel mondo, vendendo una gamma sempre più varia di prodotti, alcuni dei quali hanno promosso le sue numerose cause politiche come la campagna per il disarmo nucleare, i cambiamenti climatici e i diritti civili.

“Possiedo la mia azienda, quindi non ho mai avuto uomini d’affari che mi dicessero cosa fare o si preoccupassero se qualcosa non si vende“, ha detto Westwood a Time nel 2009. “Ho sempre avuto il mio accesso al pubblico perché ho ho iniziato facendo i miei vestiti per un piccolo negozio, e così ho sempre avuto persone che li compravano. Potevo sempre venderne un po’, anche se non potevo vendere molto, e in qualche modo la mia attività è cresciuta perché alla gente piaceva“.

Vivienne Westwood e la Punk Era

Westwood è stata una fautrice del fenomeno della moda punk degli anni ’70, aveva detto: “Ero messianica riguardo al punk, vedevo se si potevano mettere i bastoni fra le ruote sistema”. Il negozio che ha co-gestito con McLaren, SEX, era un luogo di incontro per i primi esponenti della scena punk londinese.

Westwood ha anche ispirato lo stile di icone punk, come Viv Albertine, che ha scritto nel suo libro di memorie: “Vivienne e Malcolm usano i vestiti per scioccare, irritare e provocare una reazione, ma anche per ispirare il cambiamento che puoi vedere attraverso di loro. Magliette tagliate e scritte a mano, cuciture ed etichette all’esterno, che mostrano la costruzione del pezzo: questi atteggiamenti si riflettono nella nostra musica. Va bene non essere perfetti, mostrare il funzionamento della tua vita e della tua mente nelle tue canzoni e nei tuoi vestiti”.

La moda compiange la scomparsa di Vivienne Westwood

Dame Vivienne Westwood, la pioniera stilista britannica che ha portato il punk e la politica nel mondo rarefatto dell’alta moda, si è spenta il 29 dicembre 2022, all’età di 81 anni. Si è spenta serenamente e circondata dalla sua famiglia a Clapham, nel sud di Londra.

La top model Naomi Campbell ha definito Vivienne Westwood una “forza della natura”. In un commovente tributo, Campbell ha ricordato di come ha iniziato ammirando da lontano la stilista, ed è infine riuscita a lavorare al suo fianco e chiamarla amica.

La collega modella Bella Hadid ha descritto la stilista come “il sole dell’industria della moda” e si è detta grata di essere stata nella sua orbita. “Per l’essere umano più figo, divertente, incredibile, umile, creativo, tosto, intelligente ed EPICO che ha camminato su questa terra… riposa in amore e riposa in pace“, queste le parole di Hadid.