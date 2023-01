Chi era Cindy Williams: biografia e carriera della star di “Laverne & Shirley”

Cindy Williams, protagonista della celebre sitcom “Laverne & Shirley”, si è spenta all’età di 75 anni. Per ricordarla, ecco biografia, carriera e successi della star americana.

Cindy Williams: biografia e carriera della star

Cynthia Jane Williams, classe 1947, è stata un’attrice e produttrice statunitense, nota per il ruolo di Shirley Feeney nella sitcom televisiva “Happy Days” (1975-1979) e “Laverne & Shirley” (1976-1982). È apparsa anche in “American Graffiti” (1973) e “The Conversation” (1974).

Williams è nata nel distretto di Van Nuys a Los Angeles, in California, il 22 agosto 1947. La famiglia si è trasferita a Dallas, in Texas, quando lei aveva un anno ed è tornata a Los Angeles quando Cindy aveva dieci anni.

La star Cindy Williams ha scritto e recitato in chiesa durante la sua infanzia, iniziate le scuole superiori ha continuato con la recitazione alla Birmingham High School, diplomandosi nel 1965. Ha frequentato il Los Angeles City College e ha preso una laurea in teatro.

Dopo il college, la Williams ha iniziato la sua carriera televisiva recitando in spot pubblicitari nazionali. I suoi primi ruoli in televisione sono stati in “Room 222”, “Nanny and the Professor” e “Love, American Style”.

Cindy Williams ha ottenuto importanti ruoli cinematografici all’inizio della sua carriera, tra questi: “Travels with My Aunt” (1972) di George Cukor; “American Graffiti” (1973) di George Lucas, per il quale ha ottenuto una nomination ai BAFTA come migliore attrice non protagonista; “The Conversation” (1974) di Francis Ford Coppola.

Da “Happy Days” a “Laverne & Shirley”: il più grande successo di Cindy Williams

Nel 1975, Cindy Williams è stata scelta per interpretare Shirley Feeney in un episodio di “Happy Days”, con lei anche Penny Marshall, che interpretava la sua migliore amica e compagna di stanza, Laverne De Fazio.

La partecipazione di Williams e Marshall in “Happy Days” si è rivelata così popolare che Garry Marshall, produttore della serie, ha commissionato una serie spin-off interamente dedicata ai personaggi di Shirley e Laverne.

La Williams ha continuato a recitare nella serie di grande successo “Laverne & Shirley” dal 1976 al 1982. La star è stata molto elogiata per la sua interpretazione di Shirley Feeney. Ad un certo punto in quegli anni, lo show era il più popolare degli Stati Uniti.

Rimasta incinta del suo primo figlio, Cindy Williams ha lasciato la serie dopo il secondo episodio dell’ottava stagione, che sarebbe diventata l’ultima dello show.

Nel 2013, Cindy Williams e Penny Marshall si sono riunite in un episodio della serie Nickelodeon “Sam & Cat”, con protagoniste Jennette McCurdy (Sam Puckett in “iCarly”) e Ariana Grande (Cat Valentine in “Victorious”).