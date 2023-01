Film e Serie TV in uscita a Febbraio 2023 su Netflix, Prime Video e Disney Plus

Siamo quasi a febbraio e le piattaforme di streaming si preparano ad arricchire ulteriormente il loro catalogo con nuovi titoli, tra film e serie tv la scelta è molto ampia.

Di seguito tutte le nuove uscite previste per febbraio 2023 su Netflix, Prime Video e Disney Plus.

Film e Serie TV in uscita su Netflix a febbraio 2023

Netflix arricchisce il suo catalogo nel mese di febbraio 2023 con diverse nuove uscite, alcune più attese di altre. Tra i titoli che gli spettatori attendono maggiormente Dune diretto da Denis Villeneuve, la quarta stagione di YOU e la terza di Outer Banks.

Di seguito la lista completa di Film e Serie TV in uscita su Netflix a febbraio 2023.

Film in uscita su Netflix a febbraio 2023

Tappo – cucciolo in un mare di guai (1 febbraio)

La Promessa (1 febbraio)

Cosa fai a capodanno? (1 febbraio)

Figli (1 febbraio)

Roba da ricchi (1 febbraio)

Fallen (1 febbraio)

#ScrivimiAncora (1 febbraio)

I Will Be Your Bloom (1 febbraio)

Padrenostro (1 febbraio)

True Spirit (3 febbraio)

Dalla paura all’amore (3 febbraio)

Infiesto (3 febbraio)

Lupo vichingo (3 febbraio)

Dune (5 febbraio)

Il ladro di giorni (6 febbraio)

Bill Russell: la leggenda dell’NBA (8 febbraio)

Dear David (9 febbraio)

Da me o da te (10 febbraio)

Dieci giorni tra il bene e il male (10 febbraio)

Benvenuti in Casa Esposito (13 febbraio)

Unlocked (17 febbraio)

7 donne e un mistero (22 febbraio)

Un fantasma in casa (24 febbraio)

Serie TV in uscita su Netflix a febbraio 2023

I milioni di Gunther (stagione 1, 1 febbraio)

Detective Conan: The Culprit Hanazawa (stagione 1, 1 febbraio)

Girls5Eva – La rivincita delle pop star (stagione 1, 1 febbraio)

Make My Day (stagione 1, 2 febbraio)

Freeridge (stagione 1, 2 febbraio)

Class (stagione 1, 3 febbraio)

Vinland Saga (stagione 2, 6 febbraio. Episodi pubblicati settimanalmente)

The Exchange (stagione 1, 8 febbraio)

You (stagione 4 parte 1, 9 febbraio)

Mio papà va a caccia di alieni! (stagione 1, 9 febbraio)

Tutte le volte che ci siamo innamorati (stagione 1, 14 febbraio)

La legge di Lidia Poët (stagione 1, 15 febbraio)

Red Rose (stagione 1, 15 febbraio)

#NoFilter (stagione 1, 15 febbraio)

Full Swing: una stagione di golf (stagione 1, 15 febbraio)

Regine dell’Africa: Njinga (stagione 1, 15 febbraio)

The Upshaws (parte 3, 16 febbraio)

Aggretsuko (stagione 5, 16 febbraio)

Community Squad (stagione 1, 17 febbraio)

La ragazza e il cosmonauta (stagione 1, 17 febbraio)

Triptych (stagione 1, 22 febbraio)

Murdaugh Murders: scandalo nel profondo Sud (stagione 2, 22 febbraio)

Outer Banks (stagione 3, 23 febbraio)

Oddballs (stagione 2, 24 febbraio)

Formula 1: Drive to Survive (stagione 5, 24 febbraio)

Film e Serie TV in uscita su Prime Video a febbraio 2023

Anche Prime Video introduce un gran numero di nuove uscite. Tra i titoli più attesi, e più romantici essendo febbraio il mese di San Valentino: Una gran voglia di vivere e Somebody I Used to Know.

Di seguito la lista completa delle uscite su Prime Video a febbraio 2023.

Film in uscita su Prime Video a febbraio 2023

Cattivissimo me (1 febbraio)

Cattivissimo me 2 (1 febbraio)

Inside Man (1 febbraio)

È complicato (1 febbraio)

Mamma Mia! (1 febbraio)

Minions (1 febbraio)

Jason Bourne (1 febbraio)

The Bourne Identity (1 febbraio)

The Bourne Legacy (1 febbraio)

The Bourne Supremacy (1 febbraio)

The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo (1 febbraio)

Latin Lover (1 febbraio)

Il favoloso mondo di Amélie (1 febbraio)

The Departed – Il bene e il male (4 febbraio)

The Nice Guys (4 febbraio)

Tutto l’amore del mondo (4 febbraio)

Come tu mi vuoi (10 febbraio)

Questo piccolo grande amore (10 febbraio)

Zack & Miri – Amore a… primo sesso (10 febbraio)

L’agenzia dei bugiardi (15 febbraio)

Buona giornata (15 febbraio)

E adesso sesso (15 febbraio)

Selvaggi (15 febbraio)

South Kensington (15 febbraio)

La vita è una cosa meravigliosa (15 febbraio)

Aquaman (15 febbraio)

Rampage: Furia animale (15 febbraio)

Tre metri sopra il cielo (15 febbraio)

Il grande Lebowski (16 febbraio)

La truffa dei Logan (28 febbraio)

Io e Spotty (1 febbraio)

Io sono nessuno (4 febbraio)

Federico Chiesa – Back on Track (documentario Exclusive) (3 febbraio)

Una gran voglia di vivere (film Exclusive) (5 febbraio)

Voyagers (7 febbraio)

Una donna promettente (8 febbraio)

La stranezza (9 febbraio)

Somebody I used to know (film Exclusive) (10 febbraio)

Zone 414 (11 febbraio)

La notte del giudizio per sempre (20 febbraio)

La scuola degli animali magici (20 febbraio)

Io rimango qui (20 febbraio)

Die Hart (24 febbraio)

Bullet Train (27 febbraio)

Serie TV in uscita su Prime Video a febbraio 2023

Love Bugs – prima stagione (1 febbraio)

Harlem 2 (3 febbraio)

La fattoria Clarkson 2 (10 febbraio)

Demon Slayer 2 (14 febbraio)

The Shield (stagioni da 1 a 7) (16 febbraio)

Dinner Club 2 (17 febbraio)

Carnival Row 2 (17 febbraio)

Star Trek: Picard 3 (17 febbraio)

Gintama – prima stagione (17 febbraio)

Marc marquez: All In (20 febbraio)

Sento ancora la vertigine (20 febbraio)

Lamù la ragazza dello spazio 3 (20 febbraio)

The Consultant (24 febbraio)

Overlord 3 (27 febbraio)

Island (27 febbraio)

Film e Serie TV in uscita su Disney Plus a febbraio 2023

Disney Plus terrà gli spettatori incollati allo schermo nel mese di febbraio 2023. Tra i titoli che gli spettatori attendono maggiormente il film Marvel Black Panther: Wakanda Forever e il docufilm j-hope IN THE BOX, su Jung Hoseok (in arte j-hope) dei BTS.

Di seguito la lista completa di Film e Serie TV in uscita su Disney Plus a febbraio 2023.

Film in uscita su Disney Plus a febbraio 2023

Black Panther: Wakanda Forever (1 febbraio)

j-hope IN THE BOX (17 febbraio)

Serie TV in uscita su Disney Plus a febbraio 2023