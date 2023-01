Taylor Swift fa la storia della musica, di nuovo: premi e riconoscimenti del 2022

La superstar globale Taylor Swift fa ancora una volta la storia della musica nel 2022: ecco premi e riconoscimenti che ha ottenuto quest’anno.

Taylor Swift fa la storia della musica, di nuovo

Taylor Swift, superstar di fama mondiale, fa ancora una volta la storia della musica.

Swift ha concluso un anno già da record con “Midnights”, il suo decimo album in studio, rilasciato il 21 ottobre tramite Republic Records/Universal Music Group.

In sole otto settimane, Midnights ha venduto più di sei milioni di copie, di cui tre milioni solo negli Stati Uniti, facendo di Swift l’unica artista nella storia della musica ad avere cinque album con più di un milione di unità vendute nella settimana di uscita.

“Midnights” si è anche guadagnato il titolo di primo album dal 2015 a vendere oltre un milione di dischi fisici.

“Taylor è una forza creativa multidimensionale i cui successi la collocano tra gli artisti più affermati nella storia della musica, e siamo entusiasti e onorati di collaborare con lei in così tanti aspetti della sua carriera”, ha dichiarato Sir Lucian Grainge, presidente e CEO di Universal Music Group.

“I risultati di Taylor nell’ultimo anno sono stati assolutamente spettacolari! Con più di due dozzine di traguardi storici fissati da “Midnights”, è quasi inimmaginabile per qualsiasi artista vendere più di sei milioni di album in meno di otto settimane“, ha aggiunto Monte Lipman, fondatore e amministratore delegato di Republic Records. “Questi risultati esemplificano ulteriormente l’abilità di Taylor come artista e narratrice che definisce una generazione”.

Premi e riconoscimenti a Taylor Swift nel 2022

Swift ha superato record storici con le vendite di album digitali, fisici e in vinile in tutto il mondo.

La cantante di “All Too Well” si è assicurata 36,6 miliardi di stream combinati e 22,4 milioni di unità vendute nel 2022, o meglio, in sole otto settimane

Taylor Swift ha venduto così tanti vinili da diventare l’artista con più copie vendute nel 2022, contribuendo anche alla crescita delle vendite dei dischi in vinile nel complesso. Secondo dati ufficiali, 1 su 25 vinili venduti nel 2022 sono di Taylor Swift.

Taylor Swift è diventata anche la prima artista in assoluto ad occupare l’intera Top 10 della Billboard Hot 100 Chart degli Stati Uniti. Oltre ad essere la prima artista nella storia a trascorrere ben 60 settimane al primo posto della classifica Billboard Artist 100.

Oltre al suo talento musicale, Swift è stata premiata per il suo lavoro come regista, interprete e cantautrice. Nel 2022, è stata premiata con 6 American Music Awards (artista dell’anno, artista femminile country, artista femminile pop/rock, video musicale, album country e album pop), 3 People’s Choice Awards (album dell’anno, miglior video musicale e artista femminile dell’anno), 3 MTV Video Music Awards (video dell’anno, miglior regista, miglior video per All Too Well: The Short Film), 4 MTV EMA ( Miglior artista, Miglior pop, Miglior video e Miglior video lungo (per “All Too Well: The Short Film”), 4 Billboard Music Awards (Top Billboard 200 Artist, Top Country Artist, Top Female Country Album e Top Country Album) e altro ancora.

Inoltre, Swift ha ottenuto il riconoscimento NSAI Nashville Songwriter Award come cantautrice del decennio.

L’influente artista è stato anche nominata per una moltitudine di premi imminenti, come 4 GRAMMY Awards per canzone dell’anno (“All Too Well”), miglior canzone country, miglior video musicale e miglior canzone scritta per visual media (“Carolina”) dalla colonna sonora di “Where The Crawdads Sing”.

“Carolina” si è anche assicurata una nomination per un Golden Globe, un Critics Choice Award e un Hollywood Critics Association Award ed è considerata nella rosa dei candidati agli Oscar per la migliore canzone originale nel 2023.