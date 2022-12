Chi era Giovanni Pezzoli: biografia, carriera e successi del fondatore degli Stadio

La morte di Giovanni Pezzoli ha caratterizzato un grave lutto nell’ambito della storia della musica, nonché uno shock tremendo per tutti gli amanti degli Stadio e della musica italiana in generale. Il 29 dicembre del 2022 c’è stata la morte del batterista e fondatore degli Stadio, a seguito di un ricovero in ospedale per il musicista che aveva accusato un declino della sua salute fisica. L’annuncio ufficiale della sua morte c’è stato, da parte degli Stadio, proprio in occasione della sera del 29 dicembre del 2022. Vale la pena cercare di ricordare Giovanni Pezzoli attraverso la sua carriera e la sua biografia, oltre che attraverso i suoi grandi successi che gli hanno permesso di essere uno e i musicisti più importanti nell’ambito della storia della musica italiana.

La biografia di Giovanni Pezzoli e le ispirazioni artistiche

Giovanni Pezzoli è nato a Bologna il 14 maggio del 1952 e, nel corso della sua carriera, ha ottenuto un incredibile successo in tutto il mondo in virtù delle sue grandissime capacità con la batteria, che gli hanno permesso di collaborare con artisti molto importanti del panorama discografico italiano, come Lucio Dalla, Paolo Conte, Antonello Venditti, Eros Ramazzotti, Gianni Morandi, Raffaella Carrà, Roberto Vecchioni, Patty Pravo e Vasco Rossi, oltre che di essere il fondatore degli Stadio, una delle band più importanti e riconoscibili nel panorama nazionale.

Giovanni Pezzoli si è appassionato alla musica fin da piccolo quando, osservando in televisione il Festival di Sanremo, tentò di replicare il suono di una batteria costruendo lo strumento sulla base di fustini e contenitori di detersivi, per cercare di ricreare il suono che ascoltava in televisione. Le sue ispirazioni artistiche più evidenti sono sempre state quelle dei Deep Purple e dei Led Zeppelin, che gli hanno permesso di iniziare a suonare all’età di 13 anni.

Il successo di Giovanni Pezzoli

Il grande successo, per Giovanni Pezzoli, c’è stato a partire dagli anni settanta, con la collaborazione con Lucio Dalla e con la crescita artistica e musicale del batterista che, negli anni ottanta, ha fondato ufficialmente gli Stadio. La band è nata grazie alla collaborazione del batterista con Gaetano Curreri, Marco Nanni, Ricky Portera e Fabio Liberatori. Negli ultimi anni, gli Stadio hanno anche trionfato a Sanremo con il loro brano Un giorno mi dirai, dalle tinte fortemente emotive e simboliche che hanno permesso di conquistare il pubblico sanremese.