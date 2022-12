The Pale Blue Eye, I delitti di West Point: trama, cast, data di uscita del nuovo film

“The Pale Blue Eye – I delitti di West Point” è un film mystery thriller del 2022 scritto e diretto da Scott Cooper. Ecco trama, cast, data di uscita e dove vedere la pellicola.

Trama di The Pale Blue Eye – I delitti di West Point

“The Pale Blue Eye – I delitti di West Point” è un mystery thriller statunitense scritto e diretto da Scott Cooper, adattato dall’omonimo romanzo del 2003 di Louis Bayard.

Il film, come il libro, racconta la storia del detective veterano Augustus Landor che, nel 1830 a West Point, New York, indaga su una serie di omicidi all’Accademia militare degli Stati Uniti con l’aiuto di Edgar Allan Poe, un giovane cadetto militare.

La vicenda inizia con il detective Augustus che viene incaricato dai militari di risolvere un raccapricciante caso di omicidio, in cui ad un cadetto è stato strappato il cuore.

Cast di The Pale Blue Eye – I delitti di West Point

“The Pale Blue Eye – I delitti di West Point”, scritto e diretto da Scott Cooper, vede la partecipazioni di importanti nomi di Hollywood, tra cui il celebre Christian Bale: noto per i ruoli da protagonista in titoli come American Psycho, The Prestige, Public Enemies, e molti altri. Bale ha inoltre interpretato Bruce Waybe/Batman nella trilogia di Christopher Nolan.

Il cast completo del film “Pale Blue Eye – I delitti di West Point” è il seguente: Christian Bale, Harry Melling, Gillian Anderson, Lucy Boynton, Charlotte Gainsbourg, Toby Jones, Harry Lawtey, Simon McBurney, Timothy, Spall, Robert Duvall, Hadley Robinson, Joey Brooks, Brennan Keel Cook, Gideon Glick, Fred Hechinger, Matt Heim, Steven Maier, Charlie Tahan.

The Pale Blue Eye – I delitti di West Point: dove e quando vederlo

“The Pale Blue Eye – I delitti di West Point” è stato inizialmente rilasciato in alcuni cinema selezionati, nelle cui sale si poteva vedere il film di Scott Cooper per un breve periodo di tempo a partire dal 23 dicembre 2022.

Concluso il periodo di proiezione nelle sale cinematografiche, “The Pale Blue Eye – I delitti di West Point” è incluso nelle nuove uscite su Netflix di gennaio 2023 e sarà disponibile in streaming su Netflix dal 6 gennaio 2023.