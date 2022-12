Isco alla Salernitana: l’ex Real Madrid proposto in Serie A

Un’indiscrezione particolarmente affascinante si è diffusa, nelle ultime ore, per quel che concerne il campionato di calcio di Serie A. Isco, ex giocatore del Real Madrid, potrebbe giocare alla Salernitana a partire dal gennaio del 2023, dal momento che il calciatore spagnolo sarebbe stato proposto alla società granata; si tratterebbe del secondo rinforzo invernale per la formazione campana che, dopo Guillermo Ochoa, potrebbe acquistare un campione del mondo i uno dei calciatori che, per talento e capacità tecniche, ha impressionato di più in tutto il mondo.

Isco alla Salernitana? Il calciatore proposto in Serie A

A seguito della fine della sua avventura al Real Madrid, il centrocampista spagnolo Isco aveva tentato il rilancio al Siviglia, un’altra squadra spagnola che aveva inizialmente creduto in lui ma che, poi, ha risolto il suo contratto con il centrocampista. Isco, così, è diventato un vero e proprio svincolato di lusso, nonché uno dei calciatori con il tasso tecnico più alto che possono essere acquistati dal mercato degli svincolati.

Per quanto la condizione fisica di Isco appare sicuramente molto precaria, soprattutto in virtù del fatto che il calciatore non vede il campo da diversi mesi, l’innesto potrebbe essere sicuramente importante per la Salernitana di Nicola, che mira a bissare la salvezza ottenuta nel 2022. La formazione granata ha già acquistato Guillermo Ochoa, portiere del Messico che si è distinto anche ai Mondiali in Qatar 2022 per il suo rigore parato a Lewandowski; se Ochoa sostituirà Sepe in porta, dal momento che il portiere si è infortunato, Isco potrebbe è caratterizzare sicuramente un investimento importante per la formazione granata. Non resta che attendere aggiornamenti in tal senso.