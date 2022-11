Chi era Jiang Zemin, l’ex Presidente della Cina: biografia e politica

L’ex presidente della Repubblica popolare pinese Jiang Zemin, salito al potere dopo le proteste di piazza Tiananmen, è morto a 96 anni. Ecco chi era.

Jiang Zemin: formazione e prime esperienze politiche

Jiang Zemin è nato nella città di Yangzhou, Jiangsu, Cina, il 17 agosto 1926. Jiang ha frequentato il Dipartimento di Ingegneria Elettrica presso l’Università Centrale Nazionale di Nanjing, in quegli anni occupata dai giapponesi, prima di trasferirsi all’Università Nazionale Chiao Tung (ora Università Jiao Tong di Shanghai). Si laureò lì nel 1947 in ingegneria elettrica.

Jiang si è unito al Partito Comunista Cinese quando era all’università. Dopo l’istituzione della Repubblica popolare cinese, negli anni ’50 Jiang si è formato presso lo Stalin Automobile Works di Mosca, un importante produttore russo di automobili, camion, veicoli militari e attrezzature pesanti.

Alla fine fu trasferito ai servizi governativi, dove iniziò a crescere in importanza e grado, diventando infine membro del Comitato Centrale del Partito Comunista e Ministro delle Industrie Elettroniche nel 1983.

Nel 1985, Jiang divenne sindaco di Shanghai e successivamente segretario del Comitato del Partito Comunista di Shanghai.

Le proteste di piazza Tiananmen e l’ascesa al potere di Jiang Zemin

Nel 1989, la Cina era in crisi per le proteste di piazza Tiananmen e il governo centrale era in conflitto su come gestire i manifestanti. A giugno, Deng Xiaoping (leader del Partito Comunista Cinese dal 1978 al 1989) ha licenziato il liberale Zhao Ziyang, considerato troppo conciliante nei confronti degli studenti manifestanti.

All’epoca, Jiang era il segretario del Partito di Shanghai, la figura di spicco nel nuovo centro economico della Cina. In un incidente con il World Economic Herald, Jiang ha chiuso il giornale, ritenendolo dannoso. La gestione della crisi a Shanghai è stata notata da Pechino, e poi dal leader Deng Xiaoping. Quando le proteste si sono intensificate e il segretario generale del PCC Zhao Ziyang è stato rimosso dall’incarico, Jiang è stato selezionato dai leader del Partito come candidato di compromesso.

Nel giro di tre anni, Deng aveva trasferito la maggior parte del potere dello stato, del partito e dell’esercito a Jiang Zemin.

La presidenza di Jiang Zemin

Nel 1993, Jiang ha coniato la nuova “Economia di mercato Socialista” per trasformare l’economia socialista pianificata centralmente della Cina in quella che è essenzialmente un’economia di mercato capitalista regolata dal governo. È stato un enorme passo avanti nella realizzazione del “Socialismo con caratteristiche Cinesi” di Deng.

Nel frattempo, Jiang ha elevato molti dei suoi sostenitori di Shanghai a posizioni di alto governo e ha abolito il Comitato consultivo centrale nel 1992, un organo consultivo composto da anziani del partito rivoluzionario.

Jiang Zemin è diventato Segretario Generale del Partito Comunista Cinese e Presidente della Commissione militare centrale nel 1989, a ciò è seguita la sua elezione a Presidente della Repubblica popolare cinese nel marzo 1993.