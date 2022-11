WindTre down: il servizio di rete mobile non funziona in tutta Italia

In pochissime ore si sono moltiplicate le segnalazioni in tutta Italia per quel che concerne WindTre down. Il servizio di telefonia mobile non funziona in tutta Italia in occasione del 30 novembre del 2022. I clienti WindTre non riescono a navigare su internet né a effettuare telefonate e inviare messaggi, in virtù del malfunzionamento del sistema di telefonia mobile. Le segnalazioni arrivano da tutta Italia, in particolar modo alcune zone come Modena, Caserta, Crotone e Ragusa.

WindTre down il servizio non funziona: segnalazioni da tutta Italia

WindTre non funziona, così come è stato possibile comprendere dalle segnalazioni che si sono velocemente moltiplicate su Google in merito a WindTre down. Anche sui social l’hashtag #windtredown si è moltiplicato velocemente, diventando uno dei più popolari in pochissime ore. L’architettura di rete del servizio di telefonia mobile non funziona in tutti i suoi aspetti, non permettendo di connettersi a Internet e rendendo impossibile effettuare o ricevere chiamate e messaggi. A numerosi utenti manca completamente il segnale, mentre altri lamentano un blocco di chiamate in entrata. Nessun problema per il proprio smartphone, dunque, che non dovrà essere formattato o riavviato, dal momento che si aspetta un miglioramento delle condizioni da parte del servizio di telefonia mobile.