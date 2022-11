Replay, la nuova esperienza di Apple Music: il tuo resoconto musicale del 2022

L’esperienza Replay progettata da Apple Music offre agli abbonati approfondimenti di ascolto e nuove funzionalità, tra cui highlights dei momenti salienti dell’anno completamente personalizzati.

Apple Music lancia “Replay”, il tuo 2022 in musica

Gli abbonati a Apple Music potranno scoprire i brani, gli artisti, gli album, i generi e altro ancora che li hanno accompagnati nel 2022, grazie ad un’esperienza Replay riprogettata. Il 2022 è stato un anno entusiasmante per la musica, con gli ascoltatori che hanno sperimentato nuovi suoni, nuovi linguaggi e nuovi generi: necessario dunque introdurre la possibilità di rivivere il 2022 attraverso la musica preferita degli abbonati.

Oliver Schusser, vicepresidente di Apple Apple Music e Beats, ha spiegato: “Quando abbiamo lanciato per la prima volta Replay, la funzione è diventata subito una delle preferite dai fan su Apple Music e volevamo davvero sviluppare ulteriormente l’esperienza e renderla ancora più speciale, personale e unica per gli abbonati. La musica che ascoltiamo durante tutto l’anno diventa come una colonna sonora, ed è davvero divertente poter tornare indietro e rivivere quei momenti significativi e memorabili“.

Replay di Apple Music: come funziona

La novità del 2022 è Replay, un’esperienza di fine anno completa di approfondimenti sull’ascolto e nuove funzionalità, tra cui highlights dei momenti musicali salienti dell’anno completamente personalizzati.

Gli utenti possono scoprire le loro canzoni più ascoltate, i migliori album, gli artisti preferiti, i migliori generi e altro ancora. I superfan possono persino scoprire se sono tra i primi 100 ascoltatori del loro artista o genere preferito.

Gli ascoltatori di Apple Music possono continuare a visualizzare il resoconto Replay fino al 31 dicembre per vedere se le loro abitudini di ascolto si evolvono prima dell’inizio del nuovo anno. Inoltre, una volta iniziato il nuovo anno, gli abbonati possono continuare ad ascoltare musica su Apple Music ed esplorare e condividere ogni settimana nuove informazioni personalizzate del 2023.

Tutti gli highlights di Replay sono ottimizzati per la condivisione con familiari e amici, sui canali social o su qualsiasi piattaforma di messaggistica.

Come accedere a Replay di Apple Music

Per visualizzare il tuo anno in musica su Apple Music Replay è necessario accedere a replay.music.apple.com con lo stesso ID Apple utilizzato per Apple Music. A questo punto si possono riprodurre i momenti salienti o scorrere le pagine per approfondimenti più dettagliati. Una versione ridotta del sito è disponibile tutto l’anno.