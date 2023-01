Lisa Loring si è spenta all’età di 64 anni: è stata la prima interprete di Mercoledì Addams nella serie televisiva degli anni ’60. A lei si ispira l’iconico ballo diventato virale di Mercoledì.

Chi era Lisa Loring: addio alla prima Mercoledì Addams

Lisa Loring ha interpretato per la prima volta sullo schermo il personaggio di Mercoledì, figlia minore della Famiglia Addams, nella serie andata in onda negli Stati Uniti dal 1964 al 1966, trasmetta anche in Italia negli anni successivi.

L’attrice si è spenta all’età di 64 anni dopo essere stata colpita da un ictus. La triste notizia è stata data da sua figlia Vanessa Foumberg, che ha detto: “Se n’è andata pacificamente con entrambe le sue figlie che le tenevano le mani”.

Laurie Jacobson, autrice e sua grande amica, ha scritto sui social che Lisa “resterà per sempre incardinata nella cultura pop e nei nostri cuori come Mercoledì Addams”.

Lisa Loring e l’iconico ballo di Mercoledì Addams

In un episodio della serie televisiva della Famiglia Addams del 1964, la piccola Lisa Loring che aveva solo 5 anni quando ha iniziato ad interpretare Mercoledì, si cimenta in un ballo con il suo maggiordomo.

Sono stati quei passi e quei movimenti, dalla perfetta resa gotica nonostante la giovanissima età dell’attrice, ad influenzare il ballo di Mercoledì nella serie Netflix di Tim Burton.

La stessa Jenna Ortega ha raccontato di essersi ispirata a quei passi e di aver omaggiato Lisa Loring durante la scena del ballo diventata virale e riprodotta da tutti sui social.

Altri ruoli di Lisa Loring dopo la Famiglia Addams

Lisa Loring è nata nelle Isole Marshall e si è poi trasferita con la madre a Los Angeles, prima di diventare Mercoledì Addams, ha recitato in un episodio di “Dr. Kildare”.

Dopo aver concluso le due stagioni della Famiglia Addams, Loring ha recitato nella sitcom “The Pruitts of Southampton”. È apparsa in serie come “The Girl From U.N.C.L.E.”, “Fantasy Island” e “Barnaby Jones”, poi è stata anche Cricket Montgomery in “As the World Turns” dal 1980 al 1983. Loring ha anche recitato in alcuni film horror.

Oltre alla sua carriera nel cinema, Lisa Loring è stata anche truccatrice e infine P.R. in una catena di hotel.