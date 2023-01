Due volanti della polizia sono state incendiate fuori il quinto Municipio di Milano, nelle vicinanze sono state rinvenute alcune molotov. Non si esclude la pista anarchica.

Milano, incendiate volanti della polizia: trovate molotov vicino al Municipio

Non molto lontano dalla sede del quinto municipio del comune di Milano sono state rinvenute alcune molotov, secondo quanto riportato almeno tre bottiglie. Probabilmente responsabili dell’atto vandalico che la scorsa notte ha dato alle fiamme due volanti della polizia parcheggiate proprio fuori al municipio. La sede del municipio di Milano in cui sono state incendiate le due pattuglie si trova in viale Tibaldi.

Gli investigatori ipotizzano che intorno alle 3.30 di notte, questo tipo di ordigno sia stato utilizzato per colpire due pattuglie in sosta su una rampa nel retro del palazzo del municipio. Le fiamme hanno quasi completamente distrutto la prima auto della polizia, mentre la seconda volante in sosta è stata raggiunta dal fuoco e parzialmente danneggiata.

Sul luogo si sono immediatamente regati gli uomini della Digos, Divisione investigazioni generali e operazioni speciali, per ricostruire le dinamiche dell’atto vandalico. Gli agenti hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza e hanno rinvenuto nelle vicinanze i tre ordigni.

Il pm di turno Rosario Ferracane è stato informato dell’accaduto, e la Procura di Milano ha aperto un fascicolo contro ignoti per incendio e danneggiamento. Le indagini sono state assegnate alla Sezione distrettuale antiterrorismo.

Possibile pista anarchica: sostegno ad Alfredo Cospito

Attualmente non vi sono rivendicazioni di alcun tipo relativamente all’accaduto. Chi indaga non esclude che possano esserci collegamenti con quanto sta accadendo in questi giorni. Potrebbero essere coinvolti gli anarchici recentemente mobilitatisi a sostegno di Alfredo Cospito, in sciopero della fame contro il 41 bis attribuitogli per il suo coinvolgimento in atti di terrorismo.

Da ricondurre alla solidarietà degli anarchici per Cospito anche gli atti vandalici ai danni delle sedi diplomatiche italiane a Berlino e Barcellona, nonché le proteste a Trastevere in cui è rimasto ferito anche un agente di polizia.