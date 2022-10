Chi è Kang il Conquistatore: il nuovo supercattivo del MCU

Con il rilascio del primo trailer di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, è confermata la presenza di Jonathan Majors nei panni di Kang il Conquistatore.

Kang il Conquistatore sarà il prossimo grande villain del Marvel Cinematic Universe dopo Thanos, salvare il Multiverso da lui sarà la missione dei protagonisti di quella che Kevin Feige ha denominato The Multiverse Saga.

Chi è Kang il Conquistatore: supercriminale geniale che può viaggiare nel tempo

Kang il Conquistatore (Nathaniel Richards) è un supercriminale che appare nei fumetti americani pubblicati dalla Marvel Comics. Il personaggio è più spesso raffigurato come un avversario degli Avengers e dei Fantastici Quattro.

Entità in grado di viaggiare nel tempo, diverse varianti di Kang sono apparse nei titoli della Marvel Comics nel corso degli anni, come Immortus e Iron Lad.

Nel 2009, Kang il Conquistatore è stato classificato come il 65° più grande cattivo dei fumetti di tutti i tempi da IGN.

Il suo debutto in televisione si ha nella serie Loki, disponibile su Disney+, nella variante di Colui Che Rimane. Ad interpretarlo è l’attore Jonathan Majors. Il supercattivo apparirà sul grande schermo dei cinema a febbraio 2023 con Ant-Man and the Wasp: Quantumania, interpretato sempre da Jonathan Majors.

Poteri e abilità di Kang il Conquistatore

Kang il Conquistatore, o meglio: Nathaniel Richards, non ha abilità sovrumane ma è un genio, un esperto studioso di storia e un maestro della fisica specializzato in viaggi nel tempo, oltre che ingegnere e tecnico.

Kang è armato con la tecnologia del 40° secolo, indossa un’armatura altamente avanzata che aumenta la sua forza, è capace di manipolare energia, proiettare ologrammi e generare campi di forza, in più è in grado di controllare altre forme tecnologiche.

Grazie alla possibilità di viaggiare nel tempo, Kang ha accesso alla tecnologia da qualsiasi secolo e una volta ha affermato che la sua sola nave del tempo potrebbe distruggere la Luna.

Varianti di Kang il Conquistatore

Esistono differenti varianti di Nathaniel Richard, Kang il Conquistatore è solo una di queste. Le altre sono: