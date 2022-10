È di nuovo tempo di trailer nel Marvel Cinematic Universe. A pochi giorni dall’uscita nelle sale di Black Panther: Wakanda Forever, Marvel concede al pubblico un assaggio della Fase 5 con il trailer di Ant-Man and the Wasp: Qauntumania.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, un’avventura subatomica più oscura del solito

Il primo trailer del terzo film di Ant-Man sembra più oscuro che mai: a quanto mostrato l’eroe subatomico dovrà affrontare un nemico ben più pericoloso dei cattivi dei suoi ultimi due film.

Una prova evidente a sostegno di questa tesi è il fatto che Paul Rudd ed Evangeline Lilly condivideranno lo schermo con quello che potrebbe considerarsi il prossimo Thanos del MCU: Kang il Conquistatore, interpretato da Jonathan Majors.

Kang il Conquistatore appare per la prima volta sullo schermo nella serie su Disney+ Loki, nelle vesti di Colui Che Rimane, capo e fondatore della TVA (Time Variance Authority). Kang avverte i due protagonisti dell’esistenza di numerose varianti di se stesso, alcune particolarmente malvage.

Eliminando Colui Che Rimane, Sylvie dà il via al Multiverso e presumibilmente scatena le varianti del villan pronte a generare il caos.

Kang il Conquistatore si prepara a diventare il prossimo grande villain del Marvel Cinematic Universe dopo Thanos, salvare il Multiverso da lui sarà la missione dei protagonisti di quella che Kevin Feige ha denominato The Multiverse Saga.

Il cast di Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Ant-Man and the Wasp: Quantumania è il terzo film del franchise del supereroe subatomico interpretato da Paul Rudd. La pellicola è diretta da Peyton Reed, già regista dei due precedenti capitoli.

Il cast del film sarà composto da Paul Rudd (Scott Lang/Ant-Man), Evangeline Lilly (Hope Van Dyne/Wasp), Michael Douglas (Henry Pym), Michelle Pfeiffer (Janet Van Dyne), Kathryn Newton (Cassie Lang), Randall Park (Jimmy Woo) e Jonathan Majors (Kang).

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, quando al cinema?

Ant-Man and the Wasp: Quantumania uscirà nelle sale italiane il 15 febbraio 2023.

La data di uscita nei cinema statunitensi è invece prevista per il 17 febbraio 2023, due giorni dopo la data italiana. La stessa cosa era accaduta con Spider-Man: No Way Home e Doctor Strange in the Multiverse of Madness.