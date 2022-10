Instagram in down: registrate numerose segnalazioni di malfunzionamento.

Il sito downdetector.it monitora il corretto funzionamento dei servizi online, individuando quando la tecnologia non funziona e fornendo informazioni in tempo reale sui problemi di questo tipo.

Dopo il blocco generale di Whatsapp, per cui nessuno poteva inviare e ricevere messaggi sull’app di Zuckerberg, la stessa sorte è toccata a Instagram.

Downdetector ha registrato nelle ultime ore numerose segnalazioni relative al malfunzionamento di Instagram. Nello specifico, dalle 9:15 di questa mattina il sito ha iniziato ad accumulare reclami. Il picco di segnalazioni è stato registrato alle 9:42 con 258 utenti che denunciavano l’interruzione del servizio. Sono soprattutto gli utenti Android a sperimentare questo disservizio.

Il picco di segnalazioni su downdetector.it per l’interruzione del servizio di messaggistica Whatsapp si è raggiunto alle ore 9:26 con 23.015 segnalazioni. Il problema era quindi generale e non circoscritto come nel caso di Instagram, che per gli utenti di IOS non ha smesso di funzionare.

Instagram Down: cosa vuol dire

Dopo i malfunzionamenti di Whatsapp, anche Instagram ha smesso di funzionare correttamente per molti utenti.

L’interruzione del corretto funzionamento di Instagram impedisce agli utenti di scattare foto e registrare video, applicare filtri e condividerli sulla piattaforma; non è possibile caricare storie e reels; non si possono fare live; anche lasciare mi piace e commenti è off-limits quando Instagram è down, così come inviare e ricevere messaggi.

Il problema principale registrato riguarda il caricamento della homepage: gli utenti non riescono a visualizzare i post pubblicati da altri, né a scorrere tra le storie.

A due minuti da mezzogiorno, dopo un primo calo significativo delle segnalazioni, la curva di downdetector.it ha ripreso a salire. Si aspettano aggiornamenti.