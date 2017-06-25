Chiara Ferragni e Fedez presto sposi: ecco come sogna il suo matrimonio la fashion blogger
di Redazione
25/06/2017
L’idillio tra il rapper di Buccinasco, Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, e la fashion blogger Chiara Ferragni sembra continuare a gonfie vele. Nonostante sia passato solo un anno dallo scorso settembre 2016, data in cui è stato paparazzato il primo appuntamento tra i due piccioncini, la conferma rilasciata con l’ultimissima dichiarazione d’amore di Fedez sul palco dell’Arena di Verona non lascia più spazio ad equivoci: Fedez e Chiara Ferragni fanno sul serio! Molto presto infatti la coppia 2.0 più famosa d’Italia convolerà a nozze. Ma quali sono i pensieri della futura sposa? Chiara Ferragni ha sempre cercato di mantenere uno stretto riserbo tra vita pubblica e vita privata. Tornando indietro nel tempo infatti, l’unica relazione della bionda cremonese nota ai fan riguarda quella con l’attuale partner in affari, il bocconiano Riccardo Pozzoli. È proprio grazie al fiuto per gli affari di quest’ultimo che la fashion blogger è diventata una influencer a livello mondiale. Come viene riportato in un articolo su Business.it, era il 12 ottobre del 2009 quando il suo ex fidanzato riesce a convincerla ad aprire un blog aggiornato costantemente sulla sua vita quotidiana. E così, tra borse griffate e scarpe di lusso, Chiara è diventata famosa persino oltreoceano! Grazie alla popolarità acquisita sui social è arrivato anche l’amore, Fedez l’ha contattata proprio su Snapchat con una frase davvero esplicita: “Chiara, limoniamo?”. Il resto è storia di oggi. Il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni verrà celebrato entro il 2017? Stando al post pubblicato su Instagram dalla futura mogliettina è imminente. La Ferragni ha infatti scritto: “Cant'wait for ours”, “Non vedo l'ora del nostro”. Se quindi non si ha nessuna news sui preparativi delle nozze, si comprende bene però lo stato d’animo alle stelle della blogger. Sarà così anche per il noto cantante? In una recentissima Instagram Stories, Fedez ha affermato: “Quando sono con Ferragni mi sento sempre una diva con tutti questi fotografi mentre lei cammina sempre con nonchalance.” Il rapper è dunque davvero onorato di stare al fianco di una donna così bella e carismatica, non perde infatti occasione per dimostrarlo davanti ai suoi innumerevoli fan.
